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    8 октября 2026, 14:51 • Новости дня

    В Испании от оспы обезьян умер мужчина

    EFE: Мужчина умер в клинике в Испании после заражения оспой обезьян

    Tекст: Мария Иванова

    В испанском автономном сообществе Страна Басков скончался 60-летний мужчина, который заразился оспой обезьян от соседа по больничной палате.

    Мужчина умер в испанском автономном сообществе Страна Басков из-за заболевания оспой обезьян, пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE. Заболевший находился в больнице Сан-Себастьяна.

    По данным издания El Diario Vasco, умершему было около 60 лет. Он был госпитализирован с другим заболеванием и заразился вирусом от пациента, с которым делил палату.

    Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомами которого выступают лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь, образующая язвы. Вирус передается человеку от диких грызунов и приматов, а также от человека к человеку. При легком течении болезнь проходит сама за две-три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье.

    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    6 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось

    Роспотребнадзор сообщил о снижении недельной заболеваемости ОРВИ и ковидом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, это немного меньше, чем было неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В стране зафиксировано более 688 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, передает ТАСС. Эпидемиологическая обстановка демонстрирует небольшое улучшение.

    «На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A (H1N1), B и C», – рассказали в пресс-службе.

    К настоящему моменту прививки от гриппа сделали свыше 11,6 млн россиян. Врачи напомнили, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты, особенно для людей с хроническими болезнями, пожилых граждан и беременных женщин.

    Для профилактики заражения эксперты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать комнаты и тщательно мыть руки. При появлении признаков недомогания следует остаться дома и вызвать врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России 727 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. К концу сентября прививку от инфекции сделали более 5 млн граждан. Глава ведомства Анна Попова объявила о полном обновлении состава вакцин в текущем сезоне.

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    7 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подмосковье после успешного лечения выписан 27-летний мужчина, у которого лабораторно подтвердили оспу обезьян.

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы. Диагноз у него был подтвержден в медицинской лаборатории.

    «В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами», – сообщили в медучреждении.

    Пациент поступил с характерными клиническими признаками инфекции. После курса лечения его состояние улучшилось, и он был благополучно выписан под наблюдение участкового врача, добавили в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В феврале Роспотребнадзор исключил риски распространения рекомбинантной оспы обезьян.

    В том же месяце академик Геннадий Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России.

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    6 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне

    В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.

    «Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.

    По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.

    Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине.

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о доказательствах производства биологического оружия на украинской территории.

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    6 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Ростех создал облегчающую ходьбу карбоновую стопу для протезов

    Холдинг Ростеха разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал искусственную карбоновую стопу для протезов нижних конечностей, которая позволяет снизить нагрузку при ходьбе.

    Специалисты инжинирингового центра при Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова создали искусственную стопу, помогающую пациентам тратить меньше сил при длительных прогулках, сообщает Ростех.

    Карбоновый материал позволяет стопе пружинить во время наступления. Устройство накапливает энергию и возвращает ее при следующем шаге, что существенно снижает нагрузку на здоровую ногу, суставы и позвоночник.

    Кроме того, благодаря использованию карбона протез стал легче, и это дополнительно уменьшает усталость при ходьбе. Разработка ведется совместно с белорусскими инженерами, а впервые перспективную стопу представили на выставке «ИННОПРОМ» в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

    В среду госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

    В прошлом году подразделение Ростеха создало 6 тыс. протезов для ветеранов спецоперации.

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    6 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Минздрав: Рост цен на жизненно важные препараты в России ниже инфляции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России не превышает уровень инфляции, отметили в Минздраве.

    «У нас цены на ЖНВЛП ниже уровня инфляции», – сообщил РИА «Новости» заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

    Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума «Биопром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. В апреле ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств.

    Ранее президент Владимир Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП.

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    6 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

    В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определили клетки мозга животных, воздействие на которые вызывает депрессивноподобное поведение.

    Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

    При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

    В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.

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    6 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    В Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола

    Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован в Кении

    Tекст: Мария Иванова

    В Найроби зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола, пациент скончался.

    Министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны, передает ТАСС со ссылкой на кенийский телеканал KBC. Инфицированный пациент умер.

    Сведения о гражданстве погибшего, источнике инфекции и круге его контактов пока не разглашаются.

    Кения ранее усилила эпидемиологический контроль из-за масштабной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Власти ввели дополнительные проверки на границах и в аэропортах, а также подготовили изоляторы.

    Вспышка Эболы в ДРК стала крупнейшей в истории этой страны: к началу октября было зафиксировано более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В начале сентября число жертв лихорадки в этой стране достигло 3039 человек.

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    6 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака

    Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников, сообщили в фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

    «Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат «Элефуза» (МНН: фузулопариб) для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2», – заявили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    Там пояснили, что регистрация селективного PARP-ингибитора позволит расширить возможности и доступность таргетной терапии этих агрессивных форм рака.

    Заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава Светлана Хохлова отметила, что даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.

    По ее словам, появление еще одной опции расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания.

    Препарат «Элефуза» разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами. В рамках развития проекта предусмотрена локализация полного цикла производства на мощностях «Петровакс Фарм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

     Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака.

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    6 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    В программу госгарантий включили новые исследования

    Минздрав включил в программу госгарантий новые тесты для выявления рака

    Tекст: Мария Иванова

    В российскую программу государственных гарантий включены новые виды исследований и тестов, в том числе для диагностики рака и атеросклеротических поражений сосудов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В программу государственных гарантий сегодня включены новые виды исследований, в частности, очень важное направление – это для диагностики атеросклеротических поражений сосудов. Сегодня каждый может пройти в рамках диспансеризации», – заявил Мурашко.

    Министр добавил, что в России у детей шести и десяти лет определяют уровень холестерина для выявления врожденных дислипидемических состояний, вызывающих ранние инфаркты и инсульты, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в программу государственных гарантий введены новые тесты, позволяющие выявлять рак, а в программу неонатального скрининга в этом году добавили два заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    В конце прошлого месяца Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию.

    В сентябре ведомство внесло изменения в порядок диспансеризации.

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