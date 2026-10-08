Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

Глава МИД Фидан исключил отправку турецких войск за рубеж для наступления

Tекст: Денис Тельманов

Турция не планирует участвовать в наступательных операциях за рубежом, поскольку соглашение Мекканского альянса предусматривает лишь коллективную защиту, пишет ТАСС.

«Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – заявил Фидан на пресс-конференции в Анкаре с венгерской коллегой Анитой Орбан.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сотрудничество в рамках соглашения активно развивается. По его словам, военным делегациям предстоит определить, какие меры защиты необходимы Саудовской Аравии в оперативной зоне, а также оценить возможный вклад Пакистана и Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Турции опровергли информацию о создании военной базы в Саудовской Аравии.

Издание Turkiye сообщило о планах Анкары по размещению такого объекта.

В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска на саудовской территории.