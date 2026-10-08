Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 926,1 доллара, а к середине дня показатель составил 923,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,4 доллара за тысячу кубометров.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе значительно подорожал. По итогам сентября средняя расчетная цена составила 897,1 доллара, что на 20% превысило уровень августа. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские цены на газ превысили 920 долларов.

В среду биржевые котировки топлива приблизились к 900 долларам.

На прошлой неделе европейский газ резко подешевел до 800 долларов.