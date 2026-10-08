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    8 октября 2026, 14:17 • Новости дня

    Российские ученые научились определять атеросклероз по ЭКГ

    В России разработали метод выявления атеросклероза по ЭКГ

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые НИИ терапии и профилактической медицины в Новосибирске разработали экспресс-метод выявления атеросклероза на основе обычной электрокардиограммы.

    Метод позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, передает РИА «Новости».

    «В моей лаборатории разработан и получен приоритетно патент – метод обработки электрокардиографического сигнала, который позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, то есть это один из возможных безлучевых способов диагностики, который позволяет в скрининговом режиме определять наличие атеросклероза у людей», – заявил главный научный сотрудник института Константин Николаев.

    Ученый добавил, что ранее в его лаборатории совместно с НПО «Биотест» был разработан экспресс-тест, определяющий наличие в крови сердечного белка, связывающего жирные кислоты, – ранний маркер инфаркта миокарда. Он позволяет диагностировать инфаркт миокарда в короткое время даже в условиях сельского ФАПа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В мае специалисты разработали метод диагностики рака по крови.

    В марте ученые из Волгограда представили метод ранней диагностики рака полости рта.

    6 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике

    Нобелевским лауреатом по физике стал Фрэнсис Халсен

    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    @ dpa/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии 2026 года по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Имя нового лауреата Нобелевской премии по физике объявили в Стокгольме, передает ТАСС. Им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Как уточнил Нобелевский комитет, ученый отмечен за «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения»,

    Награду присуждает Шведская королевская академия наук. Кандидатов выдвигают ученые разных стран, включая членов академии и лауреатов премии прошлых лет, получивших специальные приглашения.

    В 2025 году премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

    Физика является абсолютным лидером по числу Нобелевских премий среди отечественных ученых: среди лауреатов 12 советских и российских исследователей, а также выходцев из СССР. Среди них – Лев Ландау, Жорес Алферов, Андрей Гейм и Константин Новоселов.

    С 1901 года премия по физике присуждалась 119 раз. Средний разрыв между совершением научного открытия и получением за него премии составляет около 20 лет, так как комитет должен быть уверен в практическом подтверждении открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В феврале стали известны даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года.

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    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

    Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

    «Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

    Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

    Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

    По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

    Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

    Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

    Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

    Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    5 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», победители которого поедут на VI Конгресс молодых ученых.

    Прием заявок продлится до 5 ноября, сообщается на сайте Наука.рф. Проект направлен на развитие детской науки и привлечение внимания педагогов к научно-популярной тематике.

    Конкурс включает четыре номинации: «Мир вокруг нас», «Космос для малышей», «Мир с искусственным интеллектом» и «Первооткрыватели: ученые, которыми мы гордимся». Педагоги могут представить работы воспитанников в форматах видео, рисунка и поделки.

    «Конкурс «Лаборатория маленьких открытий» – это пилотный проект Десятилетия науки и технологий. Он позволит не просто выявить и поддержать увлеченных своим делом воспитателей, но и масштабировать лучшие образовательные практики на всю страну», – отметил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

    Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут приглашены на VI Конгресс молодых ученых в Петербурге, где их работы представят на специальной экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин обсудил тему счастья с участниками мероприятия. Он отметил рекордное число посетителей пятого конгресса.

    На Конгрессе молодых ученых отметили увеличение числа кандидатов наук.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    6 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Академик Сергеев объяснил значение изучения нейтрино

    Академик Сергеев: Изучение нейтрино раскроет тайны темной материи и энергии

    Tекст: Ольга Иванова

    Исследование нейтрино поможет разгадать фундаментальные загадки Вселенной, включая природу темной энергии и темной материи, заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик РАН Александр Сергеев.

    «Нейтрино по-прежнему продолжает оставаться самой загадочной частицей, с изучением свойств которой будут связаны разгадки самых главных тайн Вселенной, в том числе темной материи и темной энергии», – заявил Сергеев, комментируя вручение Нобелевской премии по физике за изучение нейтрино.

    Он отметил, что любые новые результаты в области исследования нейтрино, в том числе частиц высоких энергий из дальнего космоса, за которые была присуждена Нобелевская премия, имеют огромное значение для науки, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно имя лауреата Нобелевской премии по физике 2026 года.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В прошлом году награда была присуждена за работы по квантовой физике.

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    7 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Байкальский нейтринный телескоп приблизился к мощности проекта IceCube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский нейтринный телескоп Baikal-GVD по мощности сравнится с крупнейшим в мире телескопом IceCube в ближайшие несколько лет, заявил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Евгений Кравченко.

    Российская глубоководная установка уже подтвердила существование высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения и начала наблюдение за порождающими их процессами, пишет ТАСС.

    «На данный момент, если IceCube имеет 1 кубический км активного объема, то Baikal-GVD (Байкальский глубоководный нейтринный телескоп) в этом году достиг 0,8 кубического км. В течение двух-четырех лет он будет достигать объема 1 кубический км, и выйдет на проектные параметры», – рассказал Кравченко.

    По словам ученого, первые шаги в поиске подобных частиц сделали именно отечественные физики, построив на дне озера Байкал первый глубоководный телескоп НТ-200. Установка нового поколения Baikal-GVD представляет собой модульную структуру из вертикальных гирлянд, что позволяет наращивать детектор и собирать данные на промежуточных этапах строительства.

    Ранее академик РАН Александр Сергеев объяснял значение изучения нейтрино.

    Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен. Ученый отмечен за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube.

    В прошлом году награду присудили за работы в области квантовой механики.

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    6 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось

    Роспотребнадзор сообщил о снижении недельной заболеваемости ОРВИ и ковидом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, это немного меньше, чем было неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В стране зафиксировано более 688 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, передает ТАСС. Эпидемиологическая обстановка демонстрирует небольшое улучшение.

    «На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A (H1N1), B и C», – рассказали в пресс-службе.

    К настоящему моменту прививки от гриппа сделали свыше 11,6 млн россиян. Врачи напомнили, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты, особенно для людей с хроническими болезнями, пожилых граждан и беременных женщин.

    Для профилактики заражения эксперты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать комнаты и тщательно мыть руки. При появлении признаков недомогания следует остаться дома и вызвать врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России 727 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. К концу сентября прививку от инфекции сделали более 5 млн граждан. Глава ведомства Анна Попова объявила о полном обновлении состава вакцин в текущем сезоне.

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    7 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Химик Скорб объяснила значение открытий нобелевских лауреатов по химии

    Химик Скорб: Открытия нобелевских лауреатов по химии помогают в синтезе лекарств

    Tекст: Вера Басилая

    Открытия нобелевских лауреатов по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи позволяют синтезировать безопасные лекарства и помогают предотвращать трагедии в медицине, заявила директор мегафакультета наук о жизни Университета ИТМО Екатерина Скорб.

    По словам Скорб, методы избирательного синтеза «зеркальных» молекул критически важны для фармацевтики, так как позволяют избегать ошибок при создании новых препаратов, передает ТАСС.

    «У многих лекарств биологической активностью обладает только один из двух зеркальных изомеров, а второй может быть менее активным или иметь другое действие. Открытие дает инструменты для селективного синтеза именно нужной формы и получения высокочистых продуктов», – рассказала Скорб.

    По словам исследователя, в середине прошлого века препарат талидомид широко назначали беременным женщинам, однако позже выяснилось, что одна из его «зеркальных» форм вызывает тяжелые врожденные пороки развития. Труды Кагана и Соаи внесли важнейший вклад в развитие методов получения безопасной формы лекарств, подытожила она.

    И. о. декана химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Карлов добавил, что ученые нашли способ синтезировать исключительно нужный изомер и исключать появление его токсичного отражения. Благодаря этому открылся путь для создания современных препаратов от широкого спектра заболеваний.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Во вторник Шведская королевская академия наук назвала имя обладателя награды по физике.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    7 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подмосковье после успешного лечения выписан 27-летний мужчина, у которого лабораторно подтвердили оспу обезьян.

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы. Диагноз у него был подтвержден в медицинской лаборатории.

    «В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами», – сообщили в медучреждении.

    Пациент поступил с характерными клиническими признаками инфекции. После курса лечения его состояние улучшилось, и он был благополучно выписан под наблюдение участкового врача, добавили в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В феврале Роспотребнадзор исключил риски распространения рекомбинантной оспы обезьян.

    В том же месяце академик Геннадий Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России.

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