Рособоронэкспорт вывел на международный рынок боевого робота «Нерехта-Э»

Россия вывела на мировой оружейный рынок боевого робота «Нерехта-Э»

Tекст: Мария Иванова

Наземный боевой робот «Нерехта-Э», разработанный и произведенный заводом имени Дегтярева, выведен на внешний рынок вооружений. Комплекс предназначен для повышения эффективности задач и снижения потерь личного состава в полевых и городских условиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособоронэкспорт.

«Комплекс «Нерехта-Э» – первый российский наземный боевой робот, прошедший полноценные государственные испытания. Он создан с учетом современной концепции боевых действий, предполагающей снижение рисков для операторов, сетецентричность и применение искусственного интеллекта», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Аппарат построен на бронированной гусеничной платформе с гибридной силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 20 км в час. При использовании электродвигателя машина остается бесшумной и обладает сниженной заметностью для тепловизоров. Время непрерывной работы в движении составляет четыре часа, а в режиме наблюдения – до 20 часов.

В зависимости от тактической необходимости комплекс может транспортировать до одной тонны грузов и оснащаться различными боевыми модулями. Вооружение аппарата позволяет поражать бронетехнику, живую силу, объекты ПВО и воздушные цели противника при помощи управляемых ракет «Корнет» и «Булат», пулемета «Корд» и автоматического гранатомета АГ-30М.

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