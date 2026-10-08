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    8 октября 2026, 14:03 • Новости дня

    Рособоронэкспорт вывел на международный рынок боевого робота «Нерехта-Э»

    Россия вывела на мировой оружейный рынок боевого робота «Нерехта-Э»

    Tекст: Мария Иванова

    Многофункциональный наземный робототехнический комплекс «Нерехта-Э», способный выполнять боевые, разведывательные и транспортные задачи, впервые предложен иностранным заказчикам.

    Наземный боевой робот «Нерехта-Э», разработанный и произведенный заводом имени Дегтярева, выведен на внешний рынок вооружений. Комплекс предназначен для повышения эффективности задач и снижения потерь личного состава в полевых и городских условиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособоронэкспорт.

    «Комплекс «Нерехта-Э» – первый российский наземный боевой робот, прошедший полноценные государственные испытания. Он создан с учетом современной концепции боевых действий, предполагающей снижение рисков для операторов, сетецентричность и применение искусственного интеллекта», – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

    Аппарат построен на бронированной гусеничной платформе с гибридной силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 20 км в час. При использовании электродвигателя машина остается бесшумной и обладает сниженной заметностью для тепловизоров. Время непрерывной работы в движении составляет четыре часа, а в режиме наблюдения – до 20 часов.

    В зависимости от тактической необходимости комплекс может транспортировать до одной тонны грузов и оснащаться различными боевыми модулями. Вооружение аппарата позволяет поражать бронетехнику, живую силу, объекты ПВО и воздушные цели противника при помощи управляемых ракет «Корнет» и «Булат», пулемета «Корд» и автоматического гранатомета АГ-30М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские специалисты создали управляемого со смартфона боевого робота.

    В июле стало известно, что Франция готовит боевых роботов для возможной войны с Россией.

    Весной эксперты назвали несбыточными мечты украинского командования о замене пехоты роботизированными комплексами.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    8 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ

    Российские инженеры создали уникальную защиту от РЭБ

    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» создал новые навигационные устройства для эффективной борьбы со средствами РЭБ противника, сообщил гендиректор организации Алексей Чадаев.

    «Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех», – рассказал Чадаев РИА «Новости».

    До этого максимальный предел подавления составлял 12 каналов.

    Новые технологии предназначены для использования на беспилотных летательных аппаратах и морских дронах.

    Их применение возможно и в гражданской сфере из-за повсеместного распространения систем РЭБ. Особое внимание разработчики уделили сохранению доступной стоимости изделий при увеличении их эффективности.

    В качестве успешного примера применения технологий генеральный Чадаев привел FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По его словам, этот аппарат уничтожил технику противника на миллиарды долларов при соотношении затрат один к 40.

    Разработчики стремятся к достижению технико-экономического превосходства над западными конкурентами, нанося максимальный ущерб при минимальных вложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0». В Ростехе создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

    В Китае разработали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов


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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    7 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Правительство Болгарии предложило закупить у ФРГ шесть ЗРК IRIS-T

    Болгария решила купить шесть немецких ЗРК IRIS-T за 1,1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, увеличив закупку с одного до шести комплексов.

    Правительство Болгарии предложило парламенту утвердить обновленный проект инвестиционных расходов на приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Проект предполагает реализацию в два этапа: первый включает закупку одного ЗРК, второй – еще пяти систем. Также предусмотрена поставка зенитных управляемых ракет, дополнительного оборудования, логистическая и гарантийная поддержка.

    Финансирование будет осуществляться в рамках европейской программы SAFE. Общая стоимость двух этапов составляет 1 млрд 106 млн 466 тыс. 933 евро.

    Проект реализуют через подписание соглашения между министерствами обороны Болгарии и Германии, а также дополнения к контракту с немецкой компанией Diehl Defence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов. В начале месяца премьер-министр Болгарии назвал безрассудными поставки европейского оружия Киеву.

    В августе взрыв произошел на складе боеприпасов болгарского оружейного завода.

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    7 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Министры СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Главы МИД стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел государств – участников СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    «Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшего в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении.

    Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2027 года в Бишкеке. В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон объявил о начале эры космических войн.

    Ранее ВВС США сообщили о наличии орбитального оружия для контроля космоса. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе.

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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне»: На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали о сложностях ВСУ на передовой в Сумской области.

    «На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись в посадках в районе Кияницы и Хотени. Общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе штурм-группы ведут стрелковые бои в лесном массиве возле населенного пункта Коренек.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» ударили по цехам сборки и хранения БПЛА в районе населенных пунктов Чернигов, Семеновка и Пекуровка, а также по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска.

    На Харьковском направлении противник перебрасывает резервы из тыловых районов и учебных центров, пытаясь удержаться против натиска ВС России.

    На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Токаревки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» крушат окруженные силы ВСУ в Волчанском котле.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база колумбийских наемников уничтожена под Харьковом. Марочко рассказал, как ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области. ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области.


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    8 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Марочко: ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Активное наступление российских войск в Запорожской области вынудило командование ВСУ разделить резервы, ослабив группировку на ореховском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    На ряде участков запорожского направления происходят серьезные боестолкновения с противником, сообщил он ТАСС.

    «Мы действуем юго-западнее Покровского, очень активно продвигаемся по направлению Новоукраинки, Терсянки и Барвиновки. Следовательно, это все вынуждает Киев половинить силы и средства, которые должны оборонять ореховский участок. А это, в свою очередь, ослабляет ореховскую группировку украинских боевиков», – добавил Марочко.

    Ранее в российских силовых структурах отмечали, что резервный рубеж ВСУ севернее Орехова оказался под угрозой. Это связано с ослаблением обороны противника на флангах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье. Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.


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    8 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Устаревшие законы лишили британские авиабазы защиты от беспилотников

    WSJ: Британские авиабазы оказались уязвимы перед атаками дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Передислокация американских бомбардировщиков B-1 с британской базы Фэрфорд показала незащищенность авиабаз Великобритании от беспилотников, пишут СМИ.

    Предполагаемый заговор с целью атаки на американские бомбардировщики выявил «ахиллесову пяту» в системе обороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Одной из причин уязвимости газета называет устаревшие законы, запрещающие военнослужащим сбивать дроны в общественных местах. Это значит, что беспилотник невозможно перехватить до тех пор, пока он не окажется прямо над территорией военной базы.

    Ранее сообщалось о выводе бомбардировщиков B-1 с базы Фэрфорд по распоряжению властей США из-за угрозы атаки дронов, якобы организованной иранским Корпусом стражей исламской революции. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг причастность Тегерана к инциденту возле авиабазы.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой, принимающей американские стратегические бомбардировщики. В конце сентября британская полиция заявила о «крупном инциденте» около объекта, задержав несколько человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

    Во вторник стало известно, что США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана. В тот же день президент США Дональд Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии.

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