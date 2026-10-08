Цена нефти Brent поднялась выше 105 долларов

Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию

Экономист Юшков: Поставки иракской нефти через Сирию не повлияют на мировой рынок

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Идея Сирии и Ирака состоит в экспорте нефти автомобильным транспортом. Но большие объемы таким способом перевезти невозможно, даже если задействовать целые караваны дальнобойщиков. Так что именно эти поставки никак не повлияют на мировой рынок нефти», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, инициатива скорее символизирует заинтересованность Дамаска участвовать в восстановлении нефтепровода Киркук–Банияс, который курирует Вашингтон. «Кроме того, Сирия, вероятно, рассчитывает, что США привлекут иракское финансирование для проекта. Сирийскому государству нужно конкурировать за роль транзитера», – отметил экономист.

При этом, заметил он, для Ирака Киркук–Банияс – менее удобный маршрут для экспорта нефти, чем поставки в Турцию. «Уже существует нефтепровод Киркук–Джейхан, но он ориентирован больше на северные месторождения и рассчитан на не слишком большие объемы», – продолжил спикер.

«Таким образом, сторонам дешевле и безопаснее модернизировать уже существующие нефтепроводы. По ним можно было бы качать нефть с южных месторождений, расположенных ближе к Персидскому заливу, и далее направлять потоки на средиземноморский Джейхан», – пояснил аналитик.

Эксперт напомнил, что ситуация в Сирии остается сложной, а нефтепроводы находятся в практически разрушенном состоянии. «Кроме того, перед прокладкой трубы организаторам придется проводить разминирование местности и договариваться с местными сообществами. Это еще больше увеличит стоимость проекта. Найти инвестора будет сложнее, чем в случае с поставками через турецкую территорию», – заметил собеседник.

Он добавил, что и сама Турция заинтересована в прокачке иракской нефти через свою территорию. Также эксперт напомнил, что стороны еще не сформировали инвестиционное решение по нефтепроводу из Ирака через Сирию. «Проект остается на бумаге, нужно осторожно относиться к заявлениям, что его реализация начнется в следующем году», – резюмировал Юшков.

Ранее Сирия выразила готовность обеспечить маршрут для экспорта иракской нефти, позволяющий избежать Ормузского пролива. Для перевозки по суше в порт на Средиземном море уже подготовлены грузовики, сообщает Bloomberg.

Ранее иракское правительство обратилось к Дамаску с просьбой помочь с экспортом нефти в дополнение к существующим потокам мазута, заявил в интервью Юсеф Киблави, генеральный директор компании Syrian Petroleum. «Надеюсь, к середине октября первая колонна грузовиков прибудет в Сирию», – поделился он.

Ирак уже использует автопарк грузовиков для перевозки части своего мазута в сирийский средиземноморский порт Банияс, откуда грузы перегружаются на танкеры для дальнейшего экспорта. Помимо Сирии машины, каждая из которых способна везти 220 баррелей, отправляются также в Иорданию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов.