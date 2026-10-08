Тбилиси: Страны ЕС не поддерживают политику обиды Брюсселя на Грузию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В странах ЕС действительно нет единого мнения по поводу политики, проводимой по отношению к Грузии Службой внешних связей Евросоюза», - отметила она в интервью телекомпании «Имеди».

По ее словам, «несерьезная» политика данной службы «вызывает в Грузии улыбку», так как страну игнорируют при обсуждении вопросов, связанных с регионом Черного моря и отношений ЕС с Центральной Азией, в которых Тбилиси играет ключевую роль.

«Мы с ЕС нужны друг другу ради общей безопасности и общего будущего», – сказала Мака Бочоришвили.

Она отметила, что «для ЕС проигрышно не вести диалог с Тбилиси».

Глава МИД сообщила, что значительная часть ее коллег не поддерживает решение Брюсселя от 2024 года прервать диалог с Тбилиси.

«У меня весьма близкие и регулярные коммуникации с некоторыми из министров иностранных дел ЕС, я знаю их позиции, и они точно не поддерживают политику обиды на нас, потому что хорошо понимают – это не приносит никакой пользы Европе и Евросоюзу», - заявила вице-премьер Грузии.