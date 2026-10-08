Котяков: В проекте бюджета сохранены и проиндексированы все меры поддержки семьи

Tекст: Дарья Григоренко

Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда отметил, что проект федерального бюджета на 2027 год предполагает сохранение и индексацию всех мер поддержки российских семей, передает ТАСС.

«В 2027 году сохранятся и будут проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут повышены на 6,8%. Материнский капитал с 1 февраля 2027 года увеличится на уровень фактической инфляции. Его размер на второго ребенка превысит 1 млн рублей, если семья ранее не получала материнский капитал», – сказал Котяков.

Глава ведомства также отметил, что единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 млн рублей установили уже 227 предприятий в различных отраслях. Министр добавил, что еще полтора года назад речь шла лишь о единичных примерах такой практики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру.

В мае в «Единой России» сообщили о возможности получения семейных выплат миллионами детей.

