Захарова: Россия ответит на возможную агрессию со стороны Западной Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва даст ответ, если со стороны Западной Европы начнется агрессия. «Если такая агрессия начнется со стороны Западной Европы, Европейского союза, как объединения соответствующих стран, вот на это ответ будет дан», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, президент Владимир Путин говорил о подобных мерах четко и недвусмысленно. При этом представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия никому не угрожает и не имеет планов вооруженного конфликта с европейскими странами.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил о риске вовлечения Берлина в вооруженное противостояние с Москвой. До этого российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что нападать на государства НАТО нет никакого смысла, а западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил, что Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США.

В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров рассказал об отказе западных стран от дружественной повестки.

Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении агрессивной линии Запада против Москвы.