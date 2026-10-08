Палестинские выборы перенесли на год

Al Hadath: Палестинские фракции решили отложить парламентские выборы на год

Tекст: Мария Иванова

Выборы палестинского законодательного совета, намеченные на конец ноября, перенесены на год. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в ближайшие недели в столице Египта пройдет общенациональный диалог, который должен положить конец расколу в палестинском движении, передает ТАСС.

В начале июля президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении парламентских выборов 28 ноября 2026 года. Он призвал палестинцев в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа участвовать в голосовании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

В сентябре прошлого года палестинские власти пообещали провести всеобщие выборы в 2026 году.

В мае прошлого года лидеры ЛАГ объявили о всеобщих выборах в Палестине в течение года.