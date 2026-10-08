Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России более чем вдвое

Tекст: Мария Иванова

За первый месяц осени латиноамериканская страна приобрела у Москвы необработанный металл на сумму около 9 млн долларов, что в 2,4 раза больше августовских показателей и в 2,6 раза превосходит уровень прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

Суммарные поставки российского алюминия за три квартала выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 56,8 млн долларов. Благодаря этому Россия поднялась с пятого на второе место в списке главных экспортеров металла в Бразилию.

Первую строчку среди поставщиков заняла Аргентина с объемом экспорта на 45,03 млн долларов. В пятерку лидеров также вошли Индия, Испания и сама Бразилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики отметили, что торговая атака США на Бразилию невольно поможет БРИКС.

В феврале Россия отправила рекордные объемы рыбы в латиноамериканскую республику.

В начале года премьер-министр Михаил Мишустин назвал Бразилию главным партнером Москвы в Латинской Америке.