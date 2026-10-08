С жителя Подмосковья взыскали 138 тыс. рублей за незаконный захват леса

Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

Tекст: Олег Исайченко

«ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

«Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

«При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.