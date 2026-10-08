Автоэксперт назвал обязательные проверки для машины перед холодами

Автоэксперт Тумкин: Перед сезоном дождей надо проверить светотехнику и тормоза

Tекст: Дарья Григоренко

Осенью усложняются дорожные условия из-за сокращения светового дня, осадков и перепадов температуры, поэтому автомобилю требуется дополнительная подготовка, передает Lenta.Ru.

«В темное время суток и при осадках особенно важна исправная светотехника. Перед сезоном стоит проверить противотуманные фонари, ходовые и габаритные огни, фары ближнего и дальнего света», – заявил Тумкин. Он отметил, что конденсат внутри фар может свидетельствовать о нарушении их герметичности, а поврежденные рассеиватели ухудшают освещение.

Также эксперт рекомендовал очистить стекла от водного камня, поддерживать чистоту зеркал и исправность дворников. Особое внимание следует уделить тормозной системе: проверить толщину тормозных дисков и колодок, осмотреть трубки на предмет утечек жидкости.

Тумкин посоветовал заранее проверить состояние зимних шин. По его словам, переходить на зимнюю резину следует при среднесуточной температуре около +5...+7 градусов.

Кроме того, необходимо осмотреть лакокрасочное покрытие кузова на наличие сколов и микротрещин, чтобы избежать коррозии. Эксперт также порекомендовал проверить систему обогрева салона и заменить салонный фильтр до наступления первых заморозков.

Ранее автоэксперт Иван Осмоловский посоветовал перед наступлением холодов владельцам всех типов автомобилей проверить работоспособность 12-вольтового аккумулятора и измерить его остаточную емкость.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что россияне увеличили закупки зимних шин на маркетплейсах.

В прошлом году Минтранс напомнил о сроках обязательной смены шин на зимние.