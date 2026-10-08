Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году

Премьер Литвы Синкявичюс: Военные расходы страны в 2027 году превысят 5% ВВП

Tекст: Мария Иванова

«Приоритетом для нас является сохранение оборонных ассигнований на уровне более 5% ВВП», – заявил Синкявичюс, передает ТАСС.

Глава литовского правительства отметил, что этот показатель будет заложен в государственный бюджет на следующий год, однако точная цифра после запятой пока обсуждается. В министерстве обороны Литвы рассчитывают на финансирование в размере не менее 5,1% ВВП.

До 2030 года Литва намерена поддерживать военные расходы на уровне как минимум 5% от ВВП. В текущем году на оборону выделено 5,38% ВВП, что составляет 4,8 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США.

Он пообещал оплатить расходы их постоянной базы.

В прошлом месяце глава правительства признал отсутствие доказательств угрозы со стороны России.