Захарова предупредила ЕС об усугублении проблем из-за конфронтации с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Европейский союз сначала под давлением США, потом уже по этой инерции встал путь на конфронтацию с нашей страной. И этот путь не позволит ему решить, причем никогда ему не позволит решить свои насущные вопросы», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, конфронтация не решит насущные вопросы, а лишь усугубит традиционные и недавно возникшие, причем искусственным путем, проблемы Европы.

Она подчеркнула, что такой путь приведет к ухудшению положения стран Европы и Евросоюза в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

Во вторник в МИД обвинили Евросоюз в подстрекательстве Грузии к конфликту с Россией.