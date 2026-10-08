Tекст: Елизавета Шишкова

Власти ФРГ проигнорировали необходимость поиска организаторов терактов на объектах европейской инфраструктуры. «Хваленая, беспристрастная, независимая германская Фемида за четыре года не проявила никакой заинтересованности в установлении истины и привлечении инициаторов, заказчиков этого теракта к ответственности», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Берлин пошел вразрез с международными антитеррористическими конвенциями и обязательствами об оказании правовой помощи, отказавшись взаимодействовать с российскими следователями, передает РИА «Новости».

Ориентировочно 26 октября в Германии начнется судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым. В конце июня федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в координации диверсий на российских экспортных магистралях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дания отказалась помогать Германии расследовать диверсии на «Северных потоках».

Подозреваемого по уголовному делу поймали на съемках фильма о теракте. В июле немецкие власти обвинили украинца в организации подрывов.