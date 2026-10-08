FT: Британия заплатила Palantir 19,7 млн долларов за расселение украинцев

Tекст: Мария Иванова

Изначально компания предложила свои технологии для осуществления программы Homes for Ukraine на безвозмездной основе. Однако из-за отсутствия альтернативных поставщиков Лондон был вынужден ежегодно продлевать платное соглашение с корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Общая сумма выплат достигла 15 млн фунтов стерлингов (19,7 млн долларов). Продление контрактов демонстрирует растущую зависимость британского правительства от американской фирмы при реализации крупных государственных программ, что вызывает серьезную обеспокоенность у местных политиков.

По спонсорской схеме Homes for Ukraine в Великобританию перебрались более 170 тыс. украинцев. Чтобы воспользоваться программой, беженцы должны получить приглашение от лиц или организаций, готовых предоставить жилье, при этом принимающим британцам выплачивают 350 фунтов стерлингов ежемесячно.

Деятельность Palantir вызывает острые споры в Европе из-за политических высказываний руководства и применения ее технологий силовыми структурами, отмечает Euractiv.

Профсоюзы десятков европейских стран уже потребовали расторгнуть все контракты с компанией, предупредив, что сильная зависимость от американской корпорации создает угрозу суверенитету государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Грузии продлили социальные выплаты украинским беженцам.

В феврале украинским беженцам с больным ребенком отказали в убежище в Британии.

В прошлом году ФСБ сообщила о сборе «Британским советом» данных о войсках в Донбассе через беженцев.