Литовская армия начала охрану границы с Калининградской областью

МВД Литвы: Армия будет охранять границу с Россией в течение двух недель

Tекст: Вера Басилая

«Режим охраны границы с участием армии предусмотрен на две недели. Это разумный период, который всегда, посоветовавшись, можно продлить», – заявил Кателинас.

Отмечается, что по распоряжению министра обороны Робертаса Каунаса для помощи пограничникам направлены около 100 военных. Они будут задействованы в составе мобильных патрулей и мобильных постов наблюдения. Также к охране границы привлекут экипажи военной полиции, передает ТАСС.

Власти называют привлечение армии на границу превентивной мерой.

Ранее Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией.

В понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.