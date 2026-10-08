Бывшего замглавы УФНС в Новгородской области арестовали по делу о взятке

СК: Экс-замглавы новгородского УФНС арестовали за взятку в 2,3 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экс-заместитель руководителя УФНС по Новгородской области арестован по обвинению в получении особо крупной взятки за незаконные действия при налоговых проверках, передает ТАСС со ссылкой ведомство.

По версии следствия, в 2025–2026 годах фигурант дела получил от представителя коммерческой компании деньги за бездействие и помощь в уменьшении суммы недоимки по НДС. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 2,3 млн рублей.

Бывшего налоговика задержали сотрудники ФСБ при передаче ему части суммы в размере 1 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил обвиняемого под стражу, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил дело о получении взятки в отношении новгородского судьи.

Также в прошлом году суд арестовал экс-главу регионального Минсельхоза за аналогичное преступление.

В Москве отправили под стражу министра транспорта Новгородской области по подозрению во взяточничестве.