Курьеров мошенников отдали под суд за хищение 120 млн рублей у жителя Тулы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Перед судом предстанут трое участников организованной группы, их обвиняют в мошенничестве в отношении жителя Тульской области на сумму 120 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

По данным следствия, с января по февраль 2026 года преступники звонили мужчине под видом сотрудников правоохранительных органов и банка. Аферисты убедили потерпевшего, что он якобы финансирует иностранные спецслужбы, и потребовали перевести сбережения на «безопасный счет». В результате обманутый мужчина отдал злоумышленникам деньги и слиток золота массой один килограмм.

Курьеров удалось задержать, когда они попытались забрать у потерпевшего очередную сумму. Фигурантам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Петербурге неизвестные ограбили девушку-курьера, которая несла мошенникам деньги обманутой пенсионерки.

На прошлой неделе суд арестовал курьера за хищение 179 млн рублей у петербургского пенсионера.

В августе москвичка перевела телефонным аферистам более 75 млн рублей.