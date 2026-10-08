Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа

Точное время телефонного разговора лидеров двух стран в настоящий момент еще предстоит согласовать, передает РИА «Новости».
«Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, будут осуществлены контакты», – заявил Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Кремль обязательно опубликует соответствующую информацию, когда беседа политиков состоится, сообщает ТАСС.
«Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль сообщил об отсутствии согласованного времени телефонного разговора политиков.
В среду Дональд Трамп анонсировал скорую беседу с Владимиром Путиным.
Дмитрий Песков допустил оперативное согласование предстоящего контакта лидеров России и США.