Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Точное время телефонного разговора лидеров двух стран в настоящий момент еще предстоит согласовать, передает РИА «Новости».

«Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, будут осуществлены контакты», – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Кремль обязательно опубликует соответствующую информацию, когда беседа политиков состоится, сообщает ТАСС.

«Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль сообщил об отсутствии согласованного времени телефонного разговора политиков.

В среду Дональд Трамп анонсировал скорую беседу с Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков допустил оперативное согласование предстоящего контакта лидеров России и США.