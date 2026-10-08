Спор вокруг Deutsche Boerse поставил под угрозу реформу рынков ЕС

Politico: Требование Германии по Deutsche Boerse поставило под угрозу сделку ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Министры финансов ЕС в четверг и пятницу в Люксембурге обсуждают самый спорный элемент пакета законопроектов по интеграции и надзору за рынками капитала MISP, который должен приблизить ЕС к созданию единого рынка по образцу США, однако требование Германии сохранить национальный контроль над биржевым оператором Deutsche Boerse и вывести его из-под центрального надзора ЕС вызвало протесты ряда стран, пишет Politico.

Исключение Deutsche Boerse из-под контроля Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA), которого Берлин добивается из опасений потерь рабочих мест и влияния, осталось в проекте компромисса и дополнительно выгодно главной испанской бирже и немецкой площадке Tradegate, но ослабляет роль самого ESMA и амбиции MISP по централизации надзора. «Исключение отравляет весь спор, превращая его в огромный подарок Германии, в то время как другие страны ничего не получают в обмен на свою поддержку», – заявил один из дипломатов, тогда как другой высокопоставленный чиновник ЕС предупредил, что для части стран лучше не заключать сделку, чем соглашаться на невыгодные условия.

По данным шести дипломатов, от восьми до семнадцати стран могут объединиться, чтобы заблокировать нынешний вариант сделки, а бельгийский премьер Барт де Вевер, возмущенный тем, что бельгийская группа Euroclear переходит под надзор ESMA при одновременном исключении Deutsche Boerse, может поднять вопрос на заседании Европейского совета. Мелкие государства в ответ требуют усилить роль национальных регуляторов в управлении ESMA и пересмотреть схему финансирования ведомства, тогда как крупные экономики настаивают на создании у него мощного независимого исполнительного совета по образцу Европейского центробанка, и исход борьбы вокруг пакета MISP остается неясным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Еврокомиссия предложила странам ЕС отказаться от национального надзора за биржами в пользу общеевропейской системы контроля. В октябре прошлого года немецкий политик Фридрих Мерц предложил создать единую общеевропейскую биржу для конкуренции с рынками США и Азии. В сентябре прошлого года китайские власти открыли для компаний «Газпром» и «Росатом» доступ к дешевому финансированию на своем рынке капитала.