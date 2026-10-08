Партия Vox объявила досрочные выборы «последним шансом» для Испании

Politico: Партия Vox рассчитывает на прорыв на выборах в Испании

Tекст: Игорь Иножарский

Испанская ульт правая партия Vox рассматривает назначенные на двадцать девятое ноября досрочные парламентские выборы как главный шанс изменить политический курс страны после восьми лет социалистического правительства Педро Санчеса, сообщает Politico.

Согласно опросу опросов Politico, первая позиция на выборах прогнозируется центр-правой Народной партии (около тридцати трех процентов голосов), но для устойчивого большинства ей почти наверняка потребуется союз с Vox, которая набирает порядка восемнадцати процентов. В случае коалиции Vox сможет претендовать примерно на треть министерских постов и на включение ключевых пунктов своей программы в правительственную повестку.

Абаскаль назвал объявление выборов «прекрасной новостью», а официальный представитель партии и депутат мадридского парламента Хосе Антонио Фустер заявил: «На этот раз Vox значительно сильнее. Мы идем на очень важные выборы, не столько для нас, сколько для испанцев… Это последняя надежда на то, чтобы Испания снова была Испанией». Vox продвигает депортацию нелегальных мигрантов, приоритетное предоставление пособий гражданам Испании, сокращение норм ЕС по охране труда и окружающей среды в агросекторе, а также свертывание поддержки гендерного равенства и ЛГБТ.

Аналитики отмечают, что партия будет добиваться контроля над министерствами, связанными с внутренней политикой, сельским хозяйством, иммиграцией, промышленностью, культурой и образованием, продолжая линию, которую Vox уже проводит в коалиционных правительствах с Народной партией в Андалусии, Арагоне, Кастилии и Леоне и Эстремадуре. Политолог Гильермо Фернандес Васкес считает, что в случае прихода Vox во власть отношения с Народной партией будут напряженными, а самим правым кабинетом – первым с участием ультраправых со времен смерти Франсиско Франко. При этом Абаскаль подчеркивает, что главной задачей для его сторонников остается отстранение социалистов, представляя выборы как шанс сохранить «мир, процветание и свободу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы. В тот же день издание Politico предупредило, что поражение Педро Санчеса на выборах в Испании может привести к дестабилизации Евросоюза. В понедельник премьер Испании Педро Санчес официально назначил внеочередные всеобщие выборы.