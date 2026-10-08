Песков: Формат СНГ стал почвой для продвинутых форм интеграции стран

Tекст: Дарья Григоренко

«Формат СНГ стал почвой для вызревания более продвинутых форм интеграции, что тоже очень важно», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что формат СНГ доказал свою востребованность и выгодность для стран-участниц на протяжении не одного десятилетия.

«Состоится саммит СНГ – всегда важное событие, потому что сам по себе формат СНГ на протяжении не одного десятилетия уже доказал свою выгодность странам-участникам и востребованность», – сказал Песков.

Президент России Владимир Путин в четверг начал рабочий визит в Туркмению, где примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ.

Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина на саммит СНГ в Туркмению.

В январе посол сообщил о визите Путина на этот саммит.