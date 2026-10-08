США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола»

Tекст: Игорь Иножарский

На предприятии Raytheon-Rafael Area Protection Systems (R2S) в Ист-Камдене, штат Арканзас, состоялась церемония передачи Израилю первого перехватчика Tamir, полностью произведённого и собранного в США для системы ПРО и ПВО «Железный купол», сообщает Israel National News.

Комплекс в Камдене стал первой производственной площадкой за пределами Израиля, выпускающей готовые перехватчики Tamir. Объект создан компанией Rafael совместно с Raytheon в рамках соглашения о расширении производственных мощностей в США и укреплении кооперации оборонных отраслей двух стран, что должно создать рабочие места и усилить оборонную промышленную базу США.

«Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля, и особенно «Железный купол», в последние годы неоднократно демонстрировала свою ключевую роль в спасении жизней и снижении ущерба от широкого спектра угроз», – заявил Моше Патель. Он подчеркнул, что новая линия в США ускоряет совместное производство, а финансирование американских программ ПРО с участием Израиля возвращается в виде заказов на американских предприятиях.

Исполнительный вице-президент Rafael и глава дивизиона ПВО и ПРО Шломо Тоаф напомнил, что «Железный купол» достиг более 10 тыс. успешных перехватов за 15 лет службы, а в основе комплекса лежит ракета Tamir. По его словам, запуск производства Tamir в Камдене обеспечит дополнительный надёжный источник поставок для заказчиков, в том числе для корпуса морской пехоты США, и демонстрирует модель развития компании в Америке – израильская инженерия и американское производство, усиливающие друг друга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу на Украину комплекса ПВО «Железный купол». В мае посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Объединённым Арабским Эмиратам. В апреле Израиль тайно отправил систему «Железный купол» в ОАЭ.