  • Новость часаЭксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Распад Канады способен навредить интересам России
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    Эксперт оценил перспективы борьбы Эстонии с православием
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Южная Корея отозвала посла на Украине после слабых извинений Киева
    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    8 октября 2026, 11:20 • Новости дня

    США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель сообщил о поставке Израилю первого полностью произведённого в США перехватчика Tamir для системы «Железный купол» с предприятия в штате Арканзас.

    На предприятии Raytheon-Rafael Area Protection Systems (R2S) в Ист-Камдене, штат Арканзас, состоялась церемония передачи Израилю первого перехватчика Tamir, полностью произведённого и собранного в США для системы ПРО и ПВО «Железный купол», сообщает Israel National News.

    Комплекс в Камдене стал первой производственной площадкой за пределами Израиля, выпускающей готовые перехватчики Tamir. Объект создан компанией Rafael совместно с Raytheon в рамках соглашения о расширении производственных мощностей в США и укреплении кооперации оборонных отраслей двух стран, что должно создать рабочие места и усилить оборонную промышленную базу США.

    «Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля, и особенно «Железный купол», в последние годы неоднократно демонстрировала свою ключевую роль в спасении жизней и снижении ущерба от широкого спектра угроз», – заявил Моше Патель. Он подчеркнул, что новая линия в США ускоряет совместное производство, а финансирование американских программ ПРО с участием Израиля возвращается в виде заказов на американских предприятиях.

    Исполнительный вице-президент Rafael и глава дивизиона ПВО и ПРО Шломо Тоаф напомнил, что «Железный купол» достиг более 10 тыс. успешных перехватов за 15 лет службы, а в основе комплекса лежит ракета Tamir. По его словам, запуск производства Tamir в Камдене обеспечит дополнительный надёжный источник поставок для заказчиков, в том числе для корпуса морской пехоты США, и демонстрирует модель развития компании в Америке – израильская инженерия и американское производство, усиливающие друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу на Украину комплекса ПВО «Железный купол». В мае посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Объединённым Арабским Эмиратам. В апреле Израиль тайно отправил систему «Железный купол» в ОАЭ.

    6 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai

    CBS News: Израиль был готов сбить пассажирский рейс Flydubai

    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, согласно сообщениям издания, мог получить право отдать приказ на уничтожение пассажирского самолета Flydubai после атаки на капитана в кабине пилотов. Истребители ВВС Израиля были подняты в воздух, и воздушное пространство было закрыто.

    Израильские военные были готовы сбить пассажирский самолет Flydubai с более чем 150 гражданами Израиля на борту, если бы он продолжил курс к стране после нападения на капитана в кабине, сообщили два израильских источника, знакомых с инцидентом, телеканалу CBS News, передает Israel National News.

    По данным источников, в Израиле действует давний протокол на случай захвата пассажирского лайнера и попытки использовать его для крупной атаки. После резкого снижения высоты примерно на 14 тыс. футов ВВС Израиля безуспешно пытались связаться с экипажем, был активирован командный комитет, создан центр управления, подняты истребители и закрыто воздушное пространство. Позже истребители отозвали, когда стало ясно, что самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии примерно в 400 милях от Израиля, при этом саудовские ВВС также подняли свои самолеты.

    Источники отметили, что если бы рейс 1073 продолжил движение к Израилю и вошел в заранее определенную зону, израильские истребители были бы готовы войти в воздушное пространство Иордании для визуальной проверки. Пилоты максимально приблизились бы к лайнеру, осмотрели кабину и салон и передали бы данные в ВВС и комитет; в случае подтверждения захвата решение о возможном уничтожении самолета при угрозе крупного удара по целям вроде башен Азриэли или аэропорта Бен-Гурион должен был бы принять премьер-министр Нетаньяху после консультаций с министром обороны Израэлем Кацем.

    Израильский чиновник сообщил CBS News, что второй пилот, гражданин Омана Хамам аль Хамами, во время допроса в Объединенных Арабских Эмиратах якобы признался, что планировал атаку еще до трудоустройства в Flydubai и намеревался направить самолет на аэропорт Бен-Гурион. По предварительным данным израильского расследования, попытка захвата рассматривается как одиночная атака, однако следствие продолжается и отрабатывает все возможные версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье издание сообщило, что второй пилот рейса Flydubai заранее планировал таран аэропорта Бен-Гурион. В среду газета передала, что израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai. В тот же день власти Израиля признали инцидент на борту этого самолета терактом.

    Комментарии (5)
    6 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

    Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.

    «Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

    Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

    Комментарии (6)
    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

    Комментарии (2)
    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

    МИД: Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai и рассчитывает на объективное расследование инцидента, заявило Министерство иностранных дел.

    «Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников в помощи пилоту-террористу.

    В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Беженца осудили на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный уголовный суд Лондона приговорил 34-летнего беженца из Кувейта Абдуллу Сабаха Аль-Бадри к 20 годам тюремного заключения за подготовку вооруженного нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Осужденный 28 апреля прошлого года пытался проникнуть на территорию дипломатического представительства Израиля в престижном районе Кенсингтон. Мужчину, вооруженного двумя ножами, задержали сотрудники полиции, отвечающие за безопасность миссий, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

    Мотивом для преступления послужило желание отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа. При задержании у беженца обнаружили предсмертную записку, в которой он заявлял о готовности умереть за Аллаха.

    По данным правоохранительных органов, злоумышленник прибыл в Британию на надувной лодке из Франции в апреле 2025 года и рассчитывал получить статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

    В апреле Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Авиавласти Израиля ужесточили требования к Red Wings после инцидента с Flydubai

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиакомпания Red Wings получила дополнительные требования от авиационных властей Израиля после инцидента с рейсом авиаперевозчика Flydubai, сообщили в компании.

    Перевозчик сообщил, что Red Wings продолжит полеты в Израиль в полном объеме, несмотря на новые требования со стороны авиационных властей страны, передает ТАСС.

    «После инцидента с Flydubai мы получили дополнительные требования со стороны авиационных властей Израиля. Наша система отбора и подготовки экипажей авиакомпании полностью соответствует новым требованиям. Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

    В компании подчеркнули, что в Red Wings, как и во всей российской авиаотрасли, действуют повышенные стандарты безопасности полетов.

    Представители перевозчика добавили, что особое внимание уделяется профессиональному отбору и подготовке пилотов, а также членов экипажа. Все установленные стандарты неукоснительно соблюдаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты в Тель-Авив по требованию властей.

    Генеральная прокуратура ОАЭ признала инцидент на борту попыткой теракта. Второй пилот планировал таран терминала израильского аэропорта Бен-Гурион.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о подготовке ХАМАС к новой атаке перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС попытается атаковать страну в преддверии парламентских выборов в конце октября.

    Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться вновь напасть на Израиль перед октябрьскими парламентскими выборами, считает израильский премьер, передает ТАСС.

    «Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход», – заявил Нетаньяху в преддверии годовщины атаки прошлого года.

    Глава правительства добавил, что израильская сторона готова к такому развитию событий и будет жестко пресекать подобные попытки. По его словам, за последнее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас максимально ослабли, поэтому на любую ошибку со стороны ХАМАС армия ответит сокрушительной силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке движения.

    В прошлом месяце израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    В Египте пообещали Израилю ответ за «безумную авантюру» на Синае

    Египетские общественные деятели предупредили Израиль о войне из-за Синая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Журналист Ахмед Муса и другие египетские медийные деятели пригрозили Израилю уничтожением в случае попытки атаковать Египет и Синайский полуостров после заявлений министра финансов Бецалеля Смотрича.

    Египетские журналисты, депутаты и авторы онлайн-контента резко отреагировали на высказывания ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который допустил возможность удара по Синайскому полуострову в случае нападения Египта, сообщает Anadolu.

    Ведущий телеканала Sada al-Balad Ахмед Муса в эфире программы «Под моей ответственностью» заявил, обращаясь к Смотричу: «Если вы совершите безумную авантюру, Израиля не останется, все настолько ясно. Ты говоришь о Египте, Синае и, следовательно, о войне». Он добавил, что «сто двадцать миллионов египтян готовы умереть за свою родину» и что Синай является «красной линией».

    Журналист и депутат Мустафа Бекри в сети X назвал Смотрича «слабым хулиганом», который считает Египет легкой добычей, и подчеркнул, что египетская армия готова «сокрушить любого, кто посягнет на национальную безопасность». Телеведущий Амр Эдиб в программе «Аль-Хикая» на канале MBC Egypt пригрозил, что в случае попытки «сбросить» египтян в море «не останется ни Тель-Авива, ни аэропорта Бен-Гурион, ни Биньямина Нетаньяху».

    Автор контента Лоуэй аль-Хатиб обвинил израильского министра в отсутствии политического понимания и призвал его разбираться в теме перед заявлениями. Ранее Смотрич в видеоинтервью еврейскому ультраортодоксальному сайту Hashtiblach рассуждал о риске нападения Египта на Израиль, заявив, что в таком случае «такого места, как Синай, не останется». Официальные власти Египта пока публично не комментировали эти высказывания.

    Мирный договор Кэмп-Дэвид, подписанный Египтом и Израилем в 1978 году, закрепил полный вывод израильских войск с оккупированного в 1967 году Синайского полуострова и возвращение территории под египетский суверенитет со статусом демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне израильский министр из правящей коалиции призвал Биньямина Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан. В апреле другой израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседних территорий. В прошлом году глава Минфина США Джек Бессент заявил о потенциале дальнейшего расширения Авраамовых соглашений с участием Израиля.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Раввин посоветовал израильским солдатам не смотреть на поющих женщин

    Военный раввин запретил солдатам ЦАХАЛ пропускать церемонии из-за женского пения

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Израиле разгорелся скандал после того, как религиозным солдатам бригады «Голани» сообщили о невозможности пропускать официальные мемориальные церемонии, если на них будут петь женщины.

    Военный раввин тренировочной базы бригады «Голани» майор Ури Леви разослал сообщение с требованием присутствовать на церемонии памяти солдат, павших в ходе войны, передает Israel National News.

    Леви отметил, что по правилам совместной службы Армии обороны Израиля солдатам не разрешается уклоняться от государственных мероприятий из-за женского вокала или особенностей религиозного образа жизни. Тем, кому трудно слушать женское пение, раввин посоветовал опустить голову и не смотреть на сцену.

    Организация «Жены солдат за святость лагеря» подвергла решение резкой критике. Активисты обвинили военный раввинат в попрании религиозного образа жизни соблюдающих традиции военнослужащих. Организация призвала министра обороны Израиля Исраэля Каца и главного раввина ЦАХАЛ бригадного генерала Эяля Крима разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. Летом командир элитной израильской бригады «Голани» погиб на юге Ливана. В прошлом году израильская полиция задержала первого ультраортодокса, уклонявшегося от службы в армии.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    При взрыве автомобиля в Иерусалиме пострадали два человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Иерусалиме взорвался автомобиль, в результате чего тяжелые ранения получили 50-летний мужчина и его 13-летний сын.

    Инцидент произошел во вторник утром на улице Меир Файнштейн в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме. Пострадали 50-летний отец и его 13-летний сын, пишет The Jerusalem Post.

    На место происшествия прибыли парамедики службы «Маген Давид Адом» (MDA). Сотрудник MDA Хаки Хар-Кесеф сообщил, что после сообщений о взрыве автомобиля медики быстро прибыли на место в составе крупных сил.

    «Мы увидели горящий автомобиль, вокруг которого были разбросаны осколки. Рядом находились мужчина около 50 лет и мальчик около 13 лет, они были в сознании, с ожогами и травмами», – рассказал он.

    Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали в реанимобиле MDA, продолжая лечение в пути. Полиция предполагает, что инцидент имеет криминальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае взрыв автомобиля в Пакистане унес жизни 12 полицейских. В марте взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    В Израиле заявили о всплеске антисемитизма во Франции

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильский юрист и председатель организации Ofek Israeli Ицхак Лакс на фоне беспорядков и всплеска антисемитизма во Франции и других странах Европы призвал европейских евреев заранее готовиться к переезду в Израиль.

    Ицхак Лакс напомнил о недавней блокаде лицея в Карпантере на юге Франции, где, по сообщениям, молодые люди в масках размахивали палестинским флагом возле горящего мусорного контейнера и скандировали: «Кто эти евреи? Мы растопчем их!» и «Мы сожгли Израиль». Он связал это с продолжающейся волной так называемых студенческих протестов и предупредил, что евреи Франции и власти Израиля должны ясно услышать это предупреждение, пишет Israel National News.

    По данным Лакса, к началу недели во Франции полностью или частично приостановили занятия в 400-500 лицеях, часть из них была подожжена или подверглась вандализму, ранены около 78 работников образования и 600 сотрудников сил безопасности, тысячи человек задержаны. Он перечислил случаи нападений на учителя в Ла-Сьота, полицейского в Бельфоре и тяжёло травмированного молодого человека в Туре и заявил, что школы превратились из мест обучения в зоны насилия.

    Автор сравнил происходящее с «интифадой» с участием исламистских элементов, пришедших в Европу вместе с волной миграции после 2015 года, и напомнил, что только во Франции в 2025 году было зафиксировано 1320 антисемитских инцидентов, при этом число физических атак выросло. Он указал на решение Парижского административного суда по делу имама Махжуба Махжуби, призывавшего «бороться» с евреями, а также на приговор к пожизненному заключению двум сторонникам ИГ в Британии за подготовку нападения на марш против антисемитизма в Манчестере.

    Лакс привёл заявления европейских лидеров, включая слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что «еврейская жизнь в Германии больше не в безопасности», и на этом фоне обратился к евреям континента с беспрецедентным призывом. «В свете тяжёлых событий, нацеленных на евреев во Франции и по всей Европе, я обращаюсь к евреям Франции в частности и к евреям Британии и остальной Европы: срочно переезжайте в Израиль!» – написал он, добавив, что решать нужно, пока переезд остаётся свободным выбором.

    Председатель Ofek Israeli подчеркнул, что Израиль также сталкивается с угрозами, но остаётся суверенным еврейским государством, обязанным обеспечивать безопасность и будущее евреев. Он сообщил, что его организация совместно с Министерством алии и интеграции и национальными институтами Израиля готовит серии конференций по трудоустройству для потенциальных репатриантов в Париже, Марселе, Лионе и Лондоне и призвал израильские власти разработать комплексный план приёма массовой алии, включая жильё, работу, признание дипломов, языковые курсы и кураторство для каждой семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в антисемитизме. В феврале МИД России пытался убедить Израиль в опасности сноса мемориалов в Европе. В прошлом году лидер германского ХДС Фридрих Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без еврейской общины.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    ООН проигнорировала обращение СПЧ по поводу задержанного в Израиле историка

    ООН не ответила на обращение СПЧ об аресте в Израиле Кирпиченка

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил об отсутствии ответа от ООН на обращение в связи с задержанием в Израиле историка Артема Кирпиченка.

    Совет по правам человека до сих пор не дождался реакции Организации Объединенных Наций на письмо в защиту российского исследователя Артема Кирпиченка, передает РИА «Новости».

    «Нет, но надежда есть, иногда отвечают», – заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    В конце августа комиссия СПЧ по международному сотрудничеству направила обращение к представителю Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту. Правозащитники попросили потребовать от израильских властей разъяснений по факту задержания историка в аэропорту Бен-Гурион.

    Публицист Дарья Митина сообщила об аресте Кирпиченка в начале августа. Ученому, который занимался историей сионизма и критиковал отношение израильских властей к палестинцам, принадлежит гражданство России и Израиля. В тот же день российское посольство направило запрос в местные компетентные органы.

    Израильские спецслужбы официально не подтверждали факт задержания. Однако в начале сентября прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против гражданина страны по делу о работе на иностранную разведку. Ряд местных изданий связали этот документ с делом Кирпиченка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посольство России взяло на контроль ситуацию с арестом Артема Кирпиченка в Израиле.

    В феврале СПЧ призвал Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Пассажиры отмененных рейсов Flydubai вернулись в Израиль

    Khaleej Times: Пассажиры отмененных рейсов Flydubai вернулись из ОАЭ в Израиль

    Tекст: Мария Иванова

    Главное управление гражданской авиации ОАЭ отчиталось о вывозе всех пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Flydubai из страны в Израиль.

    Власти ОАЭ завершили перевозку всех пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Flydubai в Израиль. Со 2 октября из Дубая в аэропорт Бен-Гурион выполнено 37 рейсов, которыми отправились 7479 человек, пишет Khaleej Times.

    Для транспортировки людей использовались самолеты израильских авиакомпаний и перевозчика Etihad Airways. В Главном управлении гражданской авиации ОАЭ уточнили, что Etihad Airways по-прежнему совершает регулярные полеты в Тель-Авив, отмечает ТАСС.

    Эмиратская компания Flydubai приостановила рейсы в Израиль по распоряжению властей из-за чрезвычайного происшествия 30 сентября. Самолет, летевший в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском городе Табук. Как выяснило МВД Саудовской Аравии, во время полета второй пилот напал на командира воздушного судна.

    Оба летчика получили травмы различной степени тяжести. После улучшения самочувствия они вылетели в Абу-Даби под охраной эмиратских силовиков, а шестеро остальных членов экипажа благополучно вернулись в Дубай. Власти ОАЭ продолжают расследование инцидента и проверяют меры безопасности авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник авиавласти Израиля ужесточили требования к Red Wings после инцидента с Flydubai.

    Посол США заявил о возможном внешнем управлении пилотом Flydubai.

    В воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Комментарии (0)
    Главное
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного
    Экстренное медицинское наблюдение в Иркутской области завершено
    Южная Корея впервые испытала гиперзвуковой планирующий блок
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома
    В списках погибших в Буче выявлены системные фальсификации
    Пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты»
    Московский суд запретил создавать обнаженные фото граждан в нейросети