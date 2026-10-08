Полиция Лондона задержала 700 человек по подозрению в кражах телефонов

Полиция Лондона задержала более 700 подозреваемых в кражах мобильных телефонов

Tекст: Мария Иванова

«В ходе крупнейшей в истории операции по борьбе с кражами телефонов столичная полиция за месяц задержала более 700 человек и изъяла сотни предположительно украденных мобильных телефонов», – заявили в пресс-службе правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Подозреваемым предъявлены обвинения в краже телефонов, грабеже и сбыте краденых вещей. Правоохранители отметили, что среди задержанных есть рецидивисты.

Помимо телефонов, у подозреваемых были найдены и изъяты наркотики, холодное и огнестрельное оружие, десятки тысяч фунтов стерлингов наличными, а также более 110 нелегальных электровелосипедов.

В лондонской полиции подчеркнули, что благодаря усилиям правоохранителей в августе количество инцидентов, связанных с кражами телефонов, снизилось до самого низкого уровня с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной полиция Британии не сумела раскрыть 92% краж со взломом.

В прошлом году Британия возглавила рейтинг по числу краж мобильных телефонов в Европе.