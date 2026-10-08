Песков: Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита СНГ

Песков заявил о планах Путина пообщаться со всеми участниками саммита СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня вечером будет у президента на полях таких культурных мероприятий пообщаться со всеми другими участниками. То есть, контакты на полях состоятся практически со всеми», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, которые пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ.

Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Туркмению.