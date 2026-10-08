Антиизраильские активисты отметили годовщину атаки ХАМАС митингами в США

В США прошли митинги к третьей годовщине атаки ХАМАС 7 октября

Tекст: Игорь Иножарский

К третьей годовщине атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в Нью-Йорке, Калифорнии и других штатах США прошли митинги антиизраильских организаций и некоммерческих структур, участники которых размахивали палестинскими флагами, скандировали «да здравствует интифада» и одобрительно отзывались о нападении, унесшем жизни более тысячи мирных жителей, сообщает Fox News.

В Нью-Йорке движение NYU Students for Justice in Palestine устроило в Вашингтон-сквер-парке акцию «NYU WEEK OF RAGE» с заявлением о «непоколебимой приверженности освобождению Палестины», а активисты Columbia Intifada у ворот Колумбийского университета через мегафон скандировали «глобализируйте интифаду» на фоне усиленной охраны кампуса; позже часть участников направилась к офису мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в Сити-холле.

Зохран Мамдани ранее в среду заявил, что скорбит вместе с соседями, переживающими утраты от событий 7 октября 2023 года, одновременно обвинив Израиль в «продолжающемся геноциде в Газе» и написав в соцсети X, что «страдания не начались и не закончились в тот день» и что действия израильского правительства привели к гибели более 74 тыс. палестинцев, включая свыше 21 тыс. детей; в его расписании на эту дату значится встреча с «палестинскими ньюйоркцами» после поминальной акции по израильским жертвам ХАМАС.

В Калифорнии движение Students for Justice in Palestine на кампусе UCLA провело митинг на площади Bruin Plaza, а активисты в Калифорнийском университете в Дейвисе прославляли атаку, выкрикивая «слава сопротивлению» и называя 7 октября «годовщиной Потопа Аль-Акса» – так в ХАМАС обозначили операцию по нападению на юг Израиля, где боевики убили около 1200 человек и захватили более 250 заложников, что запустило продолжающийся конфликт.

Fox News отмечает, что координированные акции высветили инфраструктуру протеста, связанную с сетью миллиардера Раджи Сингхама: финансируемые им организации People’s Forum и CodePink регулярно участвуют в антиизраильских, антииммиграционных и проиранских демонстрациях, при этом Сингхам с 2017 года направил в свою сеть некоммерческих структур 278 млн долларов, а прокуратура Южного округа Нью-Йорка летом открыла работу большого жюри по проверке его финансов, однако обвинения ему пока не предъявлены.

Психолог-травматолог Орли Питер, основавшая благотворительный проект Israel Healing Initiative по помощи пострадавшим от атаки 7 октября, заявила Fox News, что митинги манипулируют общественным мнением и превращают годовщину в оружие против евреев: «Проведение демонстраций, пока евреи скорбят 7 октября, делает годовщину оружием», – сказала она, пояснив, что цель активистов – «прервать траур до того, как сочувствие обратится к еврейским страданиям и ответственность ляжет на ХАМАС», а также «показать власть над скорбящими, говоря им: „Даже в вашей скорби, в вашей памяти, в ваш самый уязвимый день мы можем вторгнуться“».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила граждан о риске массовых беспорядков во Франции. На прошлой неделе США ввели санкции против французской организации за помощь ХАМАС. В марте демарш в команде Дональда Трампа потряс основы отношений США и Израиля.