Сеул отверг сообщения о поставках южнокорейского топлива в Россию

Yonhap: Южная Корея не подтвердила экспорт коммерческого топлива в Россию

Tекст: Игорь Иножарский

МИД Южной Кореи сообщил, что страна строго соблюдает экспортный контроль в отношении России и не зафиксировала через процедуры таможенного оформления поставок коммерческих нефтепродуктов в Россию с 2025 года, передает Yonhap.

По данным ведомства, Сеул запрещает экспорт стратегических товаров в Россию и требует индивидуального разрешения на вывоз еще 1402 нестратегических позиций, которые могут иметь военное применение. «Контролируемые товары определяются в ходе межведомственных обсуждений после комплексной оценки их возможного военного назначения, экономического влияния и международной координации», – говорится в пояснительной записке МИД, Минпромторга и таможенной службы.

Министерство отметило, что официальная статистика не показывает экспорта дизельного топлива, авиационного керосина или бензина из Южной Кореи в Россию с 2025 года по август 2026 года. При этом коммерческие нефтепродукты не подпадают под южнокорейские экспортные ограничения против России, поэтому сама по себе их погрузка в портах страны не считается нарушением закона.

Заявление последовало после публикации британской газеты The Guardian, сообщившей, что в июле и августе более 176 тыс. т нефтепродуктов, в основном дизеля, были загружены в южнокорейских портах и отправлены на Дальний Восток России. Советник президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что эти поставки помогли смягчить дефицит топлива в России на фоне боевых действий на Украине, однако администрация президента Южной Кореи накануне отвергла такую оценку.

Правительство намерено дополнительно проверить реальные маршруты и заявленные пункты назначения судов, фигурирующих в публикации, после чего определить, были ли нарушены национальные законы. «Правительство предпримет меры в соответствии с законом, если нарушения подтвердятся. Мы продолжим строго осуществлять экспортный контроль в отношении России и усилим проверки и предотвращение обхода ограничений как ответственный участник международного сообщества», – заявило МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году еврокомиссар Кайя Каллас предупредила, что Еврокомиссия ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая. Евросоюз ужесточил экспортный контроль, чтобы ограничить доступ России к технологиям. Южная Корея отменила часть санкций на экспорт медицинской техники в Россию.