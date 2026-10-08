Бывший сотрудник ЦРУ сознался в выдаче источника разведки другой стране

NBC: Похитивший 194 млн долларов экс-офицер ЦРУ выдал информатора другой стране

Tекст: Мария Иванова

Следствие установило, что Дэвид Раш передал представителю другой страны информацию об источнике американских разведданных, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC.

«Несмотря на то что в его адрес не были выдвинуты обвинения в преступлениях, связанных с раскрытием информации об источнике, он признался в этом, свидетельствуют документы о его сделке с властями», – говорится в материале.

Изначально расследование против экс-сотрудника началось именно в рамках борьбы со шпионажем. Обнаружение схемы кражи бюджетных средств стало побочным результатом. Общая сумма присвоенных им денег составила 193,6 млн долларов.

Раш создавал фиктивные госструктуры для получения выплат и уже признал свою вину. Вынесение приговора назначено на 28 января 2027 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший офицер ЦРУ признал вину в хищении 194 млн долларов.

В прошлом году американское ведомство начало проверку после утечки данных в Белый дом.