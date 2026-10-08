Названа лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года

Нобелевскую премию по литературе в 2026 году получила Энн Карсон из Канады

Tекст: Дарья Григоренко

Премия, по словам комитета, присуждена за смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы, передает ТАСС.

Награду в области литературы присуждает Шведская академия в Стокгольме, состоящая из 18 человек. Рабочим органом выступает Нобелевский комитет из шести членов и независимых экспертов. Имена номинантов держатся в секрете в течение 50 лет, а победителя выбирают большинством голосов в начале октября.

С 1901 года премия присуждалась 118 раз, ее обладателями стали 122 человека, среди которых 18 женщин. Наибольшее число наград получили англоязычные авторы, а средний возраст лауреатов составляет 65 лет.

Среди обладателей Нобелевской премии по литературе числятся шесть соотечественников: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и Светлана Алексиевич. Борис Пастернак вошел в историю как первый лауреат, официально отказавшийся от награды из-за давления властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Шведская королевская академия наук назвала лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года.

Во вторник стало известно имя обладателя награды по физике.

В понедельник Нобелевская ассамблея объявила победителей в области медицины.