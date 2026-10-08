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    8 октября 2026, 11:04 • Новости дня

    Полиция Баварии применила дроны и вертолеты для поиска пумы у аэропорта

    DPA: Полиция Баварии задействовала дроны и вертолеты для поиска пумы

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Баварии привлекла беспилотники и вертолеты для поисков пумы, которую заметили неподалеку от аэропорта Мюнхена, сообщило агентство DPA.

    Сотрудники полиции в среду осматривали природоохранный парк Нотцингер-Моос, где ранее видели животное. В операции участвовали беспилотники и вертолеты, а с наступлением темноты применялись тепловизоры, однако найти пуму пока не удалось, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Также сообщается, что один из сотрудников охранного предприятия заявил, что видел хищника на камере наблюдения, но проверка показала, что это была обычная домашняя кошка.

    Администрация округа Эрдинг призвала жителей к осторожности после того, как местный охотник заснял неизвестное животное на видео с помощью камеры ночного видения. Эксперт, проанализировав запись, предположил, что в кадр попала пума, хотя точный вид животного пока не подтвержден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду администрация округа Эрдинг призвала жителей к осторожности из-за возможного появления пумы.

    В прошлом месяце губернатор Забайкальского края ввел режим повышенной готовности из-за диких животных.

    7 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Парламент Тюрингии отклонил предложение АдГ о самороспуске

    АдГ не удалось добиться досрочных выборов в Тюрингии

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты регионального парламента Тюрингии большинством голосов отклонили предложение фракции партии «Альтернатива для Германии» о досрочном самороспуске законодательного органа, пишет агентство DPA.

    На внеочередном заседании в Эрфурте за прекращение полномочий проголосовали лишь 34 депутата при 52 голосах против. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство в две трети голосов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инициативу поддержали только два внефракционных депутата от «Союза социальной справедливости и экономического благоразумия» (BSW). В настоящее время «Альтернатива для Германии» располагает крупнейшей фракцией в земельном парламенте, занимая 32 из 88 мест.

    Глава фракции Бьорн Хекке объяснял необходимость перевыборов скандалом вокруг плагиата в диссертации премьер-министра Тюрингии Марио Фойгта и фактическим распадом фракции BSW. На фоне раскола десять бывших членов BSW сформировали новое объединение «Справедливая Тюрингия», которое сейчас поддерживает правительство меньшинства Фойгта.

    Перед голосованием Фойгт объявил об отзыве иска против Технического университета Хемница, лишившего политика докторской степени из-за подозрений в плагиате. По словам премьера, он принял это решение вопреки советам юристов, чтобы сосредоточиться на управлении регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В прошлом месяце провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании.

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    7 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном

    Канцлер Германии Мерц призвал СМИ прекратить нападки на правительство

    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на негативное освещение работы правительства в прессе и призвал журналистов сосредоточиться на позитивных новостях.

    Глава правительства выразил недовольство тем, что средства массовой информации представляют его деятельность в негативном свете. Об этом он сообщил на конференции изданий Handelsblatt и WirtschaftsWoche, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что бы он написал в качестве колумниста, канцлер предложил изменить риторику прессы. «Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера», – ответил Мерц. Он также посоветовал журналистам рассказывать о позитивных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце толпа немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца.

    Летом канцлер назвал критиков немецких реформ нытиками.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене

    Экс-главу разведки Германии Ханнинга арестовали за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга заключили под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже, сообщила представитель Генпрокуратуры ФРГ.

    Судья Федерального верховного суда в Карлсруэ утвердил ордер на арест 80-летнего подозреваемого по обвинениям в агентурной деятельности и сборе гостайны, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Ранее в рамках расследования задержали бывшего руководителя аппарата фигуранта Манфреда Д., которого подозревают в пособничестве. Ханнинга взяли под стражу в Северном Рейне – Вестфалии, а его предполагаемого сообщника – в Баварии.

    По версии следствия, в 2010 году подозреваемые договорились о регулярной передаче секретных материалов ведомства за денежное вознаграждение. В надзорном ведомстве страны считают, что бывший глава спецслужбы мог с коммерческими целями использовать полученные сведения в своей частной консалтинговой деятельности на протяжении 12 лет.

    Прокуратура выявила как минимум один случай применения гостайны для подготовки отчета в интересах сотрудника иностранной структуры безопасности. Ханнинг руководил немецкой разведкой с 1998 по 2005 год, а после работы в МВД ушел в частный бизнес.

    Ранее в среду западные издания написали, что фигурант собирал секретные документы для Баку. Однако Азербайджан официально опроверг причастность к делу бывшего руководителя спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики предрекли начало охоты на шпионов в Германии после задержания экс-главы разведки.

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    7 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Bild: Арестованный экс-глава немецкой разведки просил Шольца о финансовой помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, арестованный по подозрению в государственной измене, ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем, сообщает Bild.

    По данным Bild, в 2019 году после банкротства латвийского PNB Banka, в наблюдательном совете которого состоял Ханнинг, он столкнулся с долгом до 4 млн евро. В отличие от другого члена совета, экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, с которого власти Дании не стали взыскивать средства до суда, в Германии пенсия Ханнинга в размере 11 тыс. евро была арестована, передает РИА «Новости».

    По информации издания, 6 февраля 2022 года Ханнинг написал Шольцу письмо с просьбой поднять тему банкротства банка и вывода из него более 30 млн евро на встрече с тогдашним премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Однако помощи от немецкого правительства экс-глава разведки не получил.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании Ханнинга и его бывшего подчиненного Манфреда Д. по подозрению в шпионаже, выведывании государственной тайны и покушении на госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене.

    В ФРГ потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

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    7 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Telegraph: Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

    Tекст: Денис Тельманов

    ФРГ переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, заявил журналист Ульф Пошардт в статье для The Telegraph.

    Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.

    По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».

    Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.

    Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.

    В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    7 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву на встречу с руководством «Глобуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву для проведения рабочих встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус».

    Бывший канцлер ФРГ прибыл в российскую столицу для проведения встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус», передает РИА «Новости».

    «Подтверждаю. Рабочий визит – встреча с руководством и сотрудниками «Глобуса», – ответили в пресс-службе ретейлера на соответствующий вопрос о приезде политика в Москву.

    В начале октября политик официально вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус». На этой должности он займется вопросами стратегического развития торговой сети на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии вошел в набсовет российской торговой сети.

    Весной президент России Владимир Путин объяснил свое предложение назначить политика переговорщиком от Евросоюза.

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    7 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Жителей Баварии призвали к осторожности из-за пумы возле аэропорта Мюнхена

    Власти Баварии призвали жителей к осторожности из-за пумы у аэропорта Мюнхена

    Tекст: Денис Тельманов

    В Баварии администрация округа Эрдинг призвала местных жителей к повышенной осторожности после появления пумы в природоохранном парке неподалеку от аэропорта Мюнхена.

    Дикую кошку заметили в природоохранном парке Нотцингер-Моос, расположенном в 3,5 км от аэропорта Мюнхена и в 2,7 км от ближайшего населенного пункта, передает ТАСС.

    «В качестве меры предосторожности призываем проявлять повышенную бдительность. Пожалуйста, держите собак на поводке при выгуле и не позволяйте детям играть без присмотра», – говорится в сообщении местной администрации.

    По предварительным оценкам экспертов, животное действительно может быть пумой, сообщили в администрации агентству DPA. Пока неизвестно, как хищник оказался в этой местности. Власти располагают неопубликованной видеозаписью с дикой кошкой.

    Полиция проинформирована о ситуации, однако детальных сведений пока не имеет. Решение об организации поисков животного местными властями еще не принято. Летом 2023 года под Берлином искали львицу, которая, как позже выяснилось, оказалась обычным кабаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года работа аэропорта Мюнхена приостанавливалась из-за тревоги.

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    7 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии представители партии «Зеленые» и Социал-демократической партии (СДПГ) предложили ужесточить правила трудоустройства бывших сотрудников спецслужб после ареста экс-главы разведки Августа Ханнинга.

    Политики выступили за усиление контроля над частной консультационной деятельностью бывших высокопоставленных разведчиков, передает РИА «Новости». «Дело Ханнинга показывает, с какими рисками связана работа бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб в качестве частных консультантов», – заявил представитель «Зеленых» Омид Нурипур.

    В СДПГ также поддержали введение временных ограничений на трудоустройство руководителей спецслужб после их ухода с должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду журнал Spiegel сообщил, что Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

    В тот же день стало известно, что экс-глава BND арестован по делу о шпионаже.

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    7 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Правительство Болгарии предложило закупить у ФРГ шесть ЗРК IRIS-T

    Болгария решила купить шесть немецких ЗРК IRIS-T за 1,1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, увеличив закупку с одного до шести комплексов.

    Правительство Болгарии предложило парламенту утвердить обновленный проект инвестиционных расходов на приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Проект предполагает реализацию в два этапа: первый включает закупку одного ЗРК, второй – еще пяти систем. Также предусмотрена поставка зенитных управляемых ракет, дополнительного оборудования, логистическая и гарантийная поддержка.

    Финансирование будет осуществляться в рамках европейской программы SAFE. Общая стоимость двух этапов составляет 1 млрд 106 млн 466 тыс. 933 евро.

    Проект реализуют через подписание соглашения между министерствами обороны Болгарии и Германии, а также дополнения к контракту с немецкой компанией Diehl Defence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов. В начале месяца премьер-министр Болгарии назвал безрассудными поставки европейского оружия Киеву.

    В августе взрыв произошел на складе боеприпасов болгарского оружейного завода.

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    8 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Посол Нечаев обвинил Берлин в разрушении связей с Россией

    Посол Нечаев заявил о курсе Берлина на разрушение связей с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, которые выстраивались веками, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «После провозглашения так называемой «смены эпох» немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, выстраивавшихся веками», – заявил Нечаев в интервью РИА «Новости».

    Российский посол отметил, что германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия генеральных консульств и Русского дома в Берлине.

    Дипломат пояснил, что еще несколько лет назад назвал бы невозможным сценарий, при котором Германия закрывает все пять российских генконсульств, высылает сотни сотрудников представительств и готовится к «скорой войне» с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии. Посол напомнил немецким властям об истории войн с Россией. В воскресенье в Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома.

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    8 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Фарфоровая фабрика Kahla в Германии объявила о закрытии

    Bild: Фарфоровая фабрика Kahla объявила о закрытии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Мария Иванова

    Фарфоровая фабрика Kahla в германской земле Тюрингия закроется до конца года из-за высоких затрат на электроэнергию.

    Предприятие подало заявление на банкротство еще в начале года. Причиной закрытия стало снижение количества заказов и рост производственных расходов из-за подорожания энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Конкурсный управляющий Рольф Ромбах сообщил, что фабрике не удалось привлечь инвесторов. «К сожалению, переговоры с двумя турецкими инвесторами не завершились успехом», – сказал Ромбах.

    Производство фарфора завершится в конце октября, до конца года изделия будут окрашивать. Продажи продолжатся до марта следующего года. По словам Ромбаха, цены на газ делают масштабное производство фарфора в Германии невозможным. История фабрики насчитывает более 180 лет, во времена ГДР она была центром фарфорового производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

    В пятницу крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство.

    В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

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    8 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Посол Нечаев: Рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе

    Посол Нечаев заявил об отказе европейцев верить в российскую угрозу

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждане европейских государств выступают против милитаристских призывов и разрушения собственной экономики ради конфронтации с Москвой, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Простые люди не хотят смотреть на продолжающееся разрушение экономики, промышленности и социальной сферы своих государств, не хотят снова готовиться к «маршу на восток», все меньше верят в лозунги о мнимой российской угрозе. Это очевидно», – сказал Нечаев РИА «Новости».

    Он добавил, что избиратели активно выражают недовольство на уличных акциях и региональных выборах. Этот голос недовольных граждан хорошо слышен, отметил дипломат.

    В сентябре правящий Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем потерпел серию политических поражений. В Саксонии-Анхальт партия получила 17,2%, в Берлине уступила «Левым», а в Мекленбурге-Передней Померании впервые вылетела из парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии и напомнил политэлите ФРГ историю войн с Россией.

    Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации.


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    8 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны

    Посол в ФРГ Нечаев заявил о ревизии Берлином итогов Второй мировой войны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что определенные политические силы в Берлине проводят курс на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и замалчивание решающего вклада Советского Союза в разгром нацизма.

    Определенные политические силы в Германии стремятся пересмотреть исторические факты и скрыть масштаб вклада СССР в победу, передает РИА «Новости».

    «Упомянутые тенденции, включая запрет на демонстрацию символики Великой Победы на советских воинских мемориалах и захоронениях, отказ от приглашения официальных российских представителей на акции памяти, попытки переписать отдельные страницы новейшей истории, включая нежелание признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР, – все это производная курса определенных политических сил», – заявил Сергей Нечаев.

    С 2022 года полиция Берлина регулярно вводит запреты на советскую и российскую символику, включая демонстрацию георгиевских ленточек, в дни памятных мероприятий 8 и 9 мая.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва продолжит добиваться на международном уровне признания преступлений нацистов против граждан СССР актами геноцида.

    Ранее Нечаев обвинил Берлин в разрушении двусторонних связей с Россией.

    В мае правительство ФРГ отказалось назвать страны, освободившие Германию от нацизма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на пугающее распространение «метастазов нацизма» в странах НАТО и Евросоюза, в частности в Германии и Прибалтике.

    До этого Лавров указал на распространение нацистских идей в Германии.

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