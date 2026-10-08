Умерла разработавшая ПО для посадки на Луну информатик Гамильтон

MIT: Умерла создательница программного обеспечения для миссии «Аполлон»

Tекст: Мария Иванова

Смерть Гамильтон наступила 30 сентября, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT), передает ТАСС.

Ученый работала в MIT с 1959 года до середины 1970-х годов и стала автором более 130 публикаций. Она внесла значительный вклад в формирование программной инженерии как отдельной научной дисциплины. В 2016 году занимавший пост президента США Барак Обама наградил ее Президентской медалью свободы за достижения, изменившие историю.

Главным профессиональным успехом Гамильтон стала работа над миссией «Аполлон-11» в июле 1969 года. За несколько минут до посадки на Луну бортовой компьютер сообщил о перегрузке, однако благодаря написанному ее командой коду с приоритетным управлением система смогла отключить второстепенные задачи. Это позволило продолжить полет и успешно осуществить первую в истории высадку человека на поверхность спутника Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первая за полвека пилотируемая миссия США стартовала к Луне.

В апреле астронавты миссии Artemis II высоко оценили лунный корабль Orion.

В марте эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».