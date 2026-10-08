Врачи в Москве спасли проглотившую 250 магнитов девочку

Родители привезли ребенка с сильным кашлем в Морозовскую больницу, где рентген выявил в желудке более 250 магнитных шариков, сообщает Депздрав Москвы.
«Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов за раз – ее спасли московские врачи», – отмечается в сообщении ведомства.
В департаменте пояснили, что магниты могли попасть из желудка в кишечник и притянуться друг к другу через стенки, образовав отверстия и вызвав воспаление брюшной полости.
Медики оперативно достали все инородные тела через пищевод с помощью специальных эндоскопических инструментов. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой.
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