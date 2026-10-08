Белый дом объявил о более чем 1 млрд долларов для миссии Genesis

Tекст: Игорь Иножарский

Саммит по науке о суперинтеллекте в четверг был призван дать ученым новые инструменты и одновременно продемонстрировать стремление США закрепить лидерство в прорывных разработках на основе искусственного интеллекта, пишет Axios. Администрация Дональда Трампа рассчитывала активнее привлечь бизнес к финансированию научных исследований на фоне сокращения государственных расходов на разработки.

Белый дом объявил, что в рамках инициативы Genesis Mission компании AMD, OpenAI, Anthropic и другие взяли на себя обязательства более чем на 1 млрд долларов. Кроме того, была анонсирована сеть вычислительного центра, который объединит свыше 14 научных учреждений в 10 юго-восточных штатах, и отдельные инвестиции в размере 1 млрд долларов в штат Джорджия для обеспечения доступа студентов и преподавателей к вычислительным ресурсам.

Национальный научный фонд и министерство энергетики США планируют вложить свыше 100 млн долларов в инструменты научных исследований, управляемые ИИ. По данным издания, саммит стал развитием доклада директора управления по науке и технологиям Белого дома Майкла Кратсиоса, где подчеркивалась растущая роль индустрии в НИОКР и новые схемы финансирования, а также продолжением миссии Genesis, запущенной Трампом в ноябре прошлого года и расширенной в июле более чем на 15 федеральных ведомств; на прошлой неделе Белый дом уже проводил отдельный саммит по ИИ, посвященный запуску сервиса America.gov.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сенатор-республиканец Марко Рубио во время интервью журналисту призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом, поддержав инициированную Дональдом Трампом «войну за слова». В начале месяца решение Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект вызвало рекордную скупку доменов в Словении, где регистрируется соответствующий национальный домен. Автором соглашения Белого дома о суперинтеллекте оказался основатель Facebook* Марк Цукерберг.