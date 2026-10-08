В Стамбуле при обрушении дома погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

Три этажа семиэтажного дома обрушились в ночь на четверг. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего, десять человек спасены, продолжаются поиски еще троих, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции.

Префект района Эсин Кёймен сообщила, что два этажа обрушившегося здания были надстроены незаконно. По документам дом значился как пятиэтажный.

Кёймен добавила, что жалоб на состояние здания, построенного в 1987 году, от жильцов не поступало, поэтому проверки не проводились. На первом этаже дома располагался магазин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле частично обрушился жилой дом.

Под завалами спасатели начали поиски нескольких человек.

Весной в турецкой столице из-под обломков рухнувших зданий извлекли восемь человек.