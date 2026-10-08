ОСК заявила о строительстве крупнейшей серии атомных ледоколов в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На Балтийском заводе мы реализуем самую большую серию наших атомных ледоколов. Часть из них уже передана заказчику, другая находится в производстве», – заявил Пучков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Выручка ОСК в 2025 году увеличилась на 14%, достигнув 525 млрд рублей. Как подчеркнул Пучков, прошедший год стал рекордным для корпорации по количеству переданных заказчикам судов.

Также корпорация реализует масштабную программу строительства судов для рыбопромышленной отрасли, включая большие морозильные траулеры, краболовы и ярусоловы-процессоры. Рыбакам уже переданы два крупнейших траулера СТ-192, подобных которым не строили ни в СССР, ни в современной России.

В рамках повышения технологического суверенитета ОСК запустила программу создания унифицированных платформ для основных видов судов. В частности, реализуется проект по производству винторулевых колонок для судов на базе «Платформы № 1».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ОСК заявила, что для обеспечения Северного морского пути потребуется не менее 60 новых грузовых судов.

Корпорация отметила, что российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США.

Президент Владимир Путин поручил не допустить остановки работы над новыми ледоколами.