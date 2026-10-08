Европейские цены на газ превысили 920 долларов

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за 1 тыс. кубометров

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского газового хаба TTF открыли торги на уровне 926,1 доллара, прибавив 2,3% к расчетной цене предыдущего дня. К 10:10 мск стоимость составила 924 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В марте средние цены на газ в Европе выросли на 60% из-за конфликта на Ближнем Востоке, достигнув 600 долларов за тысячу кубометров. В последующие месяцы котировки продолжали расти: в июле расчетные цены подскочили на 20%, в августе – еще на 17%, а по итогам сентября составили 897,1 доллара.

Отмечается, что исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов.

В тот же день они приблизились к 900 долларам. Во вторник они также приблизились к 900 долларам.