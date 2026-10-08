Голикова: Пострадавшим потребителям в России ежегодно возвращают 4 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

«Ежегодно порядка 4 млрд рублей удается вернуть пострадавшим потребителям. За 10 лет этот показатель вырос в четыре раза», – заявила Голикова на Международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху», передает РИА «Новости».

Она отметила, что цифровизация и развитие маркетплейсов серьезно меняют правила торговли. По ее словам, около 80% судебных споров решаются в пользу потребителей.

Вице-премьер также рассказала, что за последние восемь лет в России было принято 17 законов для защиты прав потребителей, а в базовый закон внесено 39 системных изменений.

Вице-премьер также напомнила, что с момента принятия Руководящих принципов ООН в этой сфере прошло более 40 лет. Он до сих пор служит ориентиром для создания справедливых и безопасных потребительских рынков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы.

В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.