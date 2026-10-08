Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

HR-эксперт Романова: В 2027 году выгодно отдыхать в марте, апреле, июле

Tекст: Вера Басилая

По словам Романовой, при одинаковом окладе отпуск в месяце с небольшим количеством рабочих дней может оказаться менее выгодным, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость каждого из них, передает «Газета. Ru».

В январе 2027 года ожидается 15 рабочих дней, тогда как в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре – по 22 рабочих дня.

Эксперт привела пример: при окладе 50 тыс. рублей рабочий день в январе будет стоить около 3,3 тыс. рублей, а в месяце с 22 рабочими днями – около 2,3 тыс. рублей. Разница составит порядка 47%, поэтому отпуск в январе может заметно сократить доход за месяц.

Романова пояснила, что если целью является сохранение дохода, то от отпуска в январе лучше отказаться. Если важно увеличить продолжительность отдыха, то отпуск стоит брать до или после официальных выходных. При этом праздничные дни в период отпуска не оплачиваются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты сообщили о наличии семи коротких рабочих недель в 2027 году.

В июле юрист Александр Южалин назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году.

Доцент рудн Петр Петкилев назвал количество выходных дней в 2027 году.