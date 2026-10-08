Конфликт на Ближнем Востоке лишил Британию половины резервного фонда

FT: Резервный фонд Британии сократился вдвое из-за ближневосточного конфликта

Tекст: Мария Иванова

Резервный фонд в государственном бюджете Великобритании понизился почти вдвое и составил 12 млрд фунтов стерлингов (16 млрд долларов). Сокращение финансового буфера связано с более высокими затратами по займам и ускоряющейся инфляцией на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Представители британского правительства уточнили, что этот финансовый буфер играет роль резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств. Из-за его сокращения министр финансов Джон Хили 28 октября может сообщить о повышении налогов и урезании бюджетных расходов.

Обострение на Ближнем Востоке привело к блокировке Ормузского пролива, который выступает ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа. Рост цен на топливо спровоцировал всплеск инфляции в развитых странах и вынудил регуляторов ужесточить монетарную политику, повысив стоимость заимствований.

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