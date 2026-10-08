Дерматолог назвала причину возникновения аллергии на холод

Врач Шухман: Аллергия на холод возникает из-за резких перепадов температур

Tекст: Дарья Григоренко

«Холодовая реакция – не совсем аллергия в привычном понимании. Скорее, это необычная реакция кожи на физический фактор – низкую температуру. Но виноват не только сам холод. Свою роль играют резкие перепады температуры, холодный ветер и влажность», – заявила врач «Газете.Ru».

По словам специалиста, при аллергии на холод у человека появляются красные или розовые пятна, волдыри, зуд, иногда отекают открытые участки тела. На морозе могут сильнее слезиться глаза, появляться насморк или ощущение заложенности носа.

Врач рекомендовала защищать кожу от холода и ветра, используя плотный защитный крем, перчатки и шарф. Она также посоветовала не выходить на мороз сразу после горячего душа.

Шухман подчеркнула, что при выраженных симптомах врач может рекомендовать антигистаминные препараты. Если реакция стала внезапно сильной, повторяется часто или сопровождается выраженной слабостью, головокружением, отеком губ или затруднением дыхания, следует немедленно обратиться к врачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу врач опроверг появление аллергии из-за непоглаженного белья.

В мае врачи напомнили об отличиях детской аллергии от простуды.