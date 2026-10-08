СК завел дела на двух подростков за работу с сим-боксами

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Волгоградской и Тамбовской областях следователи завели уголовные дела на двух несовершеннолетних за незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика и мошенничество, передает ТАСС со ссылкой на СК.

Волгоградского подростка обвинили в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

В Тамбовской области подросток обвиняется в обеспечении работы системы пропуска трафика в целях совершения иного преступления, совершенного организованной группой.

Оба фигуранта нашли подработку в мессенджере Telegram, где согласились обеспечивать работу сим-боксов для неизвестных лиц. Действия подростка из Тамбова привели к хищению более 1 млн рублей у жительницы Воронежа. Несовершеннолетний из Волгоградской области с мая по июнь помог мошенникам совершить два дистанционных преступления и похитить 355 тыс. рублей.

Следственный комитет напомнил, что обслуживание оборудования для мошеннических схем влечет уголовную ответственность, однако добровольный отказ от участия в преступлении освобождает от нее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом задержанный оператор украинских сим-боксов признал вину.

В начале года правоохранительные органы задержали в Москве операторов оборудования за работу на телефонных аферистов.

В прошлом году ФСБ пресекла деятельность обслуживавшей сим-боксы преступной группы.