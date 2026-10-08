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    8 октября 2026, 10:02 • Новости дня

    Шведский военный самолет начал радиолокационную разведку над Черным морем

    Самолет ВВС Швеции начал вести разведку над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen вылетел из Бухареста в сторону Черного моря, начав радиолокационную разведку в регионе.

    Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen приступил к выполнению разведывательного полета над Черным морем, передает РИА «Новости».

    Утром борт вылетел из Бухареста на восток и по состоянию на 9.50 мск находился над морской акваторией, сместившись южнее. Конечная точка его маршрута неизвестна.

    Шведские самолеты Gulfstream регулярно выполняют полеты вблизи российских границ, включая западные рубежи и Черноморский регион, в частности недалеко от Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду шведский военный самолет провел над Черным морем шесть с половиной часов.

    Во вторник самолет ВВС Швеции находился в регионе шесть часов.

    В понедельник шведский самолет-разведчик заметили над водами Черного моря.

    7 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»

    Merkur: Польша разработала закон о «предвоенном времени» для усиления обороны

    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал курс на усиление обороны страны на фоне подготовки законопроекта о «предвоенном времени» и предупреждений представителей НАТО о риске атаки России на союзников уже в 2026 году.

    Польские законодатели по инициативе министерства обороны разрабатывают закон, который должен подготовить страну к режиму «предвоенного времени» и усилить связи армии с внутренними службами безопасности. «Это готовит государство к предвоенному времени», – заявил близкий к президенту Польши анонимный источник, пишет Merkur со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

    Проект предусматривает дальнейшее наращивание вооруженных сил: к 2039 году численность профессиональной армии планируется довести до 300 тыс. военных, ещё 200 тыс. должны составить резервисты, что более чем втрое превысит показатель 2015 года. Польша уже несколько лет активно закупает, в том числе в США, новые виды вооружений и облегчила процедуры военного набора, а в этом году планирует направить на оборону свыше 4,81% ВВП, что делает её крупнейшим инвестором в НАТО по доле военных расходов.

    На фоне этих шагов представители НАТО усилили риторику о возможной «гибридной войне» со стороны России, под которой подразумеваются кибератаки, кампании дезинформации и атаки на уязвимую инфраструктуру. Европейские столицы связывают с такой деятельностью серию инцидентов, в том числе пожар на польском объекте связи со спутниковой сетью Starlink, который Варшава назвала саботажем с возможным «российским следом», а также удар российского беспилотника по локомотиву пассажирского поезда Киев – Варшава и нарушение польского воздушного пространства российским военным вертолётом.

    Польша и другие восточноевропейские члены НАТО выражают обеспокоенность тем, что пролёты российских беспилотников и ракет могут использоваться для проверки готовности альянса и подрыва поддержки Украины. Дональд Туск заявил о «реальном риске» новых вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, а вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о наращивании полётов вертолётов и боевой авиации Польши. На этом фоне президент России Владимир Путин пообещал задействовать все средства, включая ядерный арсенал, для защиты Калининградской области, тогда как датская военная разведка оценила риск «ограниченного военного удара» России по странам на восточном фланге НАТО как низкий, но растущий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО утратили контроль над своими подопечными и позволяют им диктовать политику альянса. В воскресенье издание передало слова Дмитрия Медведева об угрозе космической войны из-за действий киевских властей и реакции Запада. В четверг заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у границ Калининградской области угрозой применения силы против России.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США

    Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США

    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова взять на себя все расходы по размещению в республике постоянной военной базы США после того, как президент Дональд Трамп допустил создание такого объекта.

    Миндаугас Синкявичюс написал во вторник в Facebook, что Литва готова покрыть все издержки, связанные с размещением на ее территории постоянной военной базы США, отметив, что нужно лишь политическое решение союзников о постоянной дислокации военных. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о рассмотрении идеи создания в Литве постоянной базы, передает LRT.

    «Партнерам достаточно принять политическое решение о постоянном размещении военных, а Литва готова покрыть связанные с этим финансовые расходы», – написал Синкявичюс. Он добавил, что рад серьезному отношению к идее базы и высоко оценил вклад союзников в безопасность республики, назвав дислоцированные в Литве подразделения США критически важной гарантией сдерживания и безопасности.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас также поблагодарил Дональда Трампа за отношение к Литве и пообещал прилагать усилия для появления постоянной американской базы. «Я действительно хочу поблагодарить президента США господина Трампа за по-настоящему рациональный и объективный взгляд на Литву, на наши усилия обеспечить безопасность не только Литвы, но и региона», – заявил Каунас в эфире радиостанции LRT, назвав слова Трампа позитивным сигналом, хотя решений пока нет.

    Каунас сообщил, что еще в конце сентября предлагал американской стороне создать в Литве постоянную базу и пообещал «приложить все усилия», чтобы эта идея рассматривалась и по ней были приняты решения. По данным агентства BNS, подразделения США с различной численностью ротационно размещаются в Литве с 2014 года, сменяя друг друга каждые девять месяцев; к концу октября в республику ожидается прибытие двух батальонов, что составляет более тысячи военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве. В пятницу американские власти предварительно выбрали место для военной базы в Польше. В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве.

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    5 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе

    Захарова высмеяла статью Financial Times о переброске войск Эстонии к границе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации в западной прессе об активной переброске эстонских войск к российским границам.

    «В КП (газете «Комсомольская правда») есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Эстония начала строительство военных баз у российской границы, активно перебрасывает свои войска к российской границе в рамках программы активной обороны. Отмечалось, что военное командование республики строит новую базу в Нарве для размещения до тысячи солдат.

    Летом Таллин собрался строить в Нарве военный городок.

    Кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

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    5 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Bloomberg раскрыл новый план обороны НАТО с ИИ

    НАТО разработала план обороны восточного фланга с применением ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением дронов и искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

    Военное руководство Североатлантического альянса разработало стратегию защиты восточных рубежей с использованием беспилотников и искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Проект под названием «Теория победы» планируют представить главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября.

    Официальный представитель генерала не стал детально комментировать инициативу, подчеркнув лишь оборонительный характер блока.

    «Теория победы главнокомандующего объединенными силами проста: сохранять преимущество НАТО», – заявил он. Цель новой концепции заключается в определении реакции на потенциальное вторжение на территорию альянса.

    Документ демонстрирует интеграцию традиционных вооружений с современными технологиями, появившимися за последние четыре года. Стратегия призывает страны-участницы увеличить инвестиции в оборону и сфокусироваться на противодействии гибридным угрозам. В случае нападения планируется использовать дешевые дроны, автономные системы и технологии выбора целей на базе искусственного интеллекта для быстрого поражения командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о разработке 4 тыс. страниц планов на случай кризисов на восточном фланге.

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых инициатив альянса по защите от беспилотников.

    Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий с созданием автономной зоны для военной техники на границе с Россией.

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    6 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Подопечные НАТО отбились от рук и как хвост виляют собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО отреагировало на жесткие заявления России и опровергло слова представителей стран Прибалтики об угрозах в адрес Калининградской области, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    После заявлений России, последовавших после угроз ряда членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области, НАТО отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявления в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали уверять, это делал и Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО, и господин [Мэттью] Уитэкер – представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может. С одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают, как хвост вилять собакой», – заявил Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

    При этом Лавров напомнил, что утверждения об оборонительном характере Североатлантического альянса «не спасли Югославию, Афганистан и Ливию», и сейчас натовцы пытаются распространить свое присутствие на Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров сообщил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия при нападении на Калининград.

    В этот же день итальянское издание оценило предупреждение России Западу. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лавров: Путин четко разъяснил, каким будет ответ при нападении на Калининград

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО отвергло наличие планов конфликта с Москвой сразу после четкого предупреждения президента Владимира Путина об ответе на любую попытку атаковать Калининградскую область.

    Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем российский министр напомнил, что ранее со стороны стран Балтии и других членов НАТО звучали угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, президент Владимир Путин предельно четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае атаки на регион.

    «Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», – подчеркнул министр.

    После этого заявления, отметил Лавров, генсек НАТО Марк Рютте и представитель США в Брюсселе при альянсе Уитакер стали уверять, что у блока нет и не может быть планов нападать на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарубежная пресса оценила предупреждение России Западу по Калининграду. В четверг Москва назвала угрозой применения силы учения НАТО у границ региона.

    Помощник президента Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на область.

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    5 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Москва выступила против появления военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает категорически недопустимым появление военных баз и иной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Афганистана, а также в соседних с ним государствах.

    Руководитель российского внешнеполитического ведомства поднял вопрос безопасности в регионе на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, передает ТАСС.

    «Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по урегулированию ситуации в этой стране.

    В прошлом году Афганистан пообещал Москве не пускать американских военных на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в 93 млн евро

    BNS: Украина инвестирует 93 млн евро в строительство завода боеприпасов в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Инвестиции Украины в строительство завода по производству боеприпасов в Литве, соответствующих стандартам НАТО, составят более 93 млн евро.

    Министерство экономики и инноваций Литвы готовит правительственное постановление о признании строительства завода по производству натовских боеприпасов важным для обороны и безопасности проектом, передает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

    В середине августа литовское ведомство заключило инвестиционный договор с компанией Baltic Metal Foundry, которая является местным дочерним предприятием Днепровского энергомеханического завода. Общая стоимость реализации соглашения оценивается в 93,3 млн евро.

    В рамках проекта в Пренайском районе республики планируется построить цех сборки боеприпасов, а в промышленном парке города Алитус начнется выпуск металлических компонентов. При этом спецификация производимых снарядов не уточняется.

    Ожидается, что строительные работы стартуют в ближайшие месяцы. Запуск производства намечен на конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Литва сообщила о строительстве Украиной завода боеприпасов по стандартам НАТО.

    В 2024 году Вильнюс запланировал закупку кассетных боеприпасов для себя и Киева.

    Украина решила построить в Литве завод гексогеновых боеприпасов.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    6 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Лавров философски отнесся к планам обороны НАТО на восточном фланге

    Глава МИД Лавров философски оценил сообщения о новом плане обороны НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что философски относится к информации о разработке Североатлантическим альянсом оборонительного плана на восточном фланге.

    Министр иностранных дел России прокомментировал сообщения о подготовке нового плана Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    «Знаете, я как-то за этим слежу философски. Потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», – сказал Лавров на пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg раскрыло детали нового плана обороны НАТО.

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    7 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда

    Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.

    «НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».

    Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.

    Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

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    6 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море

    Противоминные учения НАТО с участием Украины решили провести в Черном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция примет международные противоминные военные учения НАТО Nusret с 6 по 16 октября в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей будут представители Украины, сообщили в министерстве обороны Турции.

    Министерство обороны Турции сообщило о проведении международных военных маневров Nusret-2026, передает РИА «Новости». «Учения Nusret-2026 пройдут в Измирском заливе и в районе Эрегли на Черном море с 6 по 16 октября при участии Турции и стран-союзников. От Турции в учениях примут участие командование ВМС, ВВС и береговой охраны», – заявили в ведомстве.

    Главная задача тренировок заключается в улучшении навыков планирования и проведения противоминных операций. Военные отработают совместные действия для повышения эффективности многонациональных сил.

    К маневрам привлекут 20 кораблей и пять самолетов. В них задействуют постоянную противоминную группу НАТО, а также специалистов из США, Болгарии, Румынии и других государств. За ходом учений будут следить 32 наблюдателя из 18 стран, включая представителей Азербайджана и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря. Российская сторона внимательно отслеживает регулярные военно-морские маневры Североатлантического альянса в регионе. Военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

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