Трамп: Получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США

Tекст: Вера Басилая

«Нам пришлось заняться Ираном, потому что иначе у него появилось бы ядерное оружие. И тогда возникла бы настоящая проблема. Представьте, если бы они нанесли ракетный удар по Лос-Анджелесу, Сан-Диего или другому крупному американскому городу. Вот это была бы настоящая проблема», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, до ударов по объектам в стране Тегеран имел 440,9 кг урана, обогащенного до 60%. После ударов агентство не смогло подтвердить состояние этих запасов.

США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране 28 февраля, в ответ на что Иран нанес свои удары. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, но позже возобновили удары. Конфликт остается неурегулированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном. Также американский лидер заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном.

СМИ писали, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.