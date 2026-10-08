Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме

I24 News: Израиль решил не закрывать полностью консульство Британии в Иерусалиме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Израиля смягчили решение о полном закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал I24 News.

Консульство закрывается в своем нынешнем виде, его вывеска уже снята, а консульский статус отозван. Однако израильское руководство разрешило семи британским дипломатам продолжить работу в учреждении, которое теперь будет функционировать как миссия по оказанию услуг палестинскому населению.

Отмечается, что позиция Израиля была смягчена на фоне давления со стороны Великобритании. Лондон ранее пригрозил выслать 27 израильских дипломатов в случае полного закрытия консульства.

Кризис в отношениях двух стран обострился в начале сентября после решения Британии запретить торговлю с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В ответ глава МИД Израиля Саар предписал закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме не позднее 8 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона.

В понедельник суд осудил беженца на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии.