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    8 октября 2026, 09:38 • Новости дня

    В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 9 и 10 октября в связи с ожидаемым усилением ветра.

    Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».

    Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.

    Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.

    Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.

    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве выясняются обстоятельства гибели иностранного учащегося Российского университета дружбы народов (РУДН), который упал из окна здания общежития.

    Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.

    Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.

    В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

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    7 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Делегация министерства ИТ КНДР отправилась в Москву на цифровой форум

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра информационных технологий КНДР Квон Вон Сон возглавил делегацию, которая отправилась в Россию для участия во II Глобальном цифровом форуме.

    Делегация министерства информационных технологий КНДР во главе с заместителем министра Квон Вон Соном вылетела в Москву для участия во II Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне.

    Отмечается, что форум пройдет с 8 по 10 октября в комплексе «Мечта» в парке Горького. В нем примут участие эксперты из 110 стран, а сессии форума будут посвящены трансформации городской среды под влиянием цифровых технологий.

    Кроме того, северокорейские представители планируют принять участие в третьем заседании подкомиссии по вопросам связи, ИТ и цифрового развития в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце новый посол России в КНДР пообещал расширить двустороннее сотрудничество.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Пхеньян.

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    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

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    7 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Феномен Эль-Ниньо привел к аномальному нагреву востока Тихого океана

    Восточная часть Тихого океана нагрелась на три градуса выше нормы из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Природное явление Эль-Ниньо вызвало аномальное повышение температуры воды в восточной части Тихого океана, которая уже на три градуса превышает норму.

    «Развивающееся в настоящее время Эль-Ниньо будет одним из сильнейших за историю инструментальных наблюдений. Уже сейчас аномалия температуры на востоке Тихого океана превысила три градуса, а по прогнозу своего максимума явление достигнет к концу 2026 года», – сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Железнова, передает ТАСС.

    Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают значительное влияние на климат и погоду Земли, вызывая потепление или охлаждение верхнего слоя воды в Тихом океане. Это приводит к каскадным изменениям в глобальной климатической системе.

    По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо с вероятностью почти 100% сохранится до февраля 2027 года, достигнув пика интенсивности к концу текущего года. Ожидается, что явление может существенно изменить глобальные режимы температур и осадков, провоцируя экстремальные погодные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце предрекли гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе ученый предупредил о непредсказуемых глобальных последствиях Эль-Ниньо.

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    7 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза

    Московская биржа подала иск в суд ЕС против Совета Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, подробности и требования в карточке дела на данный момент не приводятся.

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС. Иск биржи был подан 5 октября и сейчас находится на рассмотрении. В карточке дела на сайте суда пока не приводятся подробности и требования биржи, в том числе акты, которые она оспаривает, отмечает РИА «Новости».

    В июле Московская биржа была включена в санкционные списки в рамках 21-го пакета антироссийских мер ЕС. Евросоюз объяснил это тем, что площадка выступает «центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России» и якобы поддерживает российское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Суд ЕС отказался снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича.

    Ранее генеральный адвокат суда ЕС порекомендовал отменить санкции против компании «Мегафон».

    До этого дочь главы «Транснефти» Майя Токарева подала иск против Евросоюза из-за включения ее в санкционные списки.

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    7 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Москвич получил девять суток ареста за прыжок голышом на пути в метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице 18-летнему местному жителю Даниилу Медведкову назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде, сообщил Мосгорсуд.

    Вечером 2 октября молодой человек в обнаженном виде спрыгнул на жесткий путь, прошелся по нему, после чего вернулся на платформу, где был задержан полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

    «Суд признал Медведкова виновным по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на девять суток», – сообщили в инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве мужчину арестовали за съемку под юбкой в метро. В конце сентября правоохранители задержали укравшего 45 тыс. рублей пассажира метро. В прошлом месяце суд арестовал напавшего с ножом на женщину возле метро петербуржца.

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    7 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    В МИЭТ ликвидировано задымление в третьем корпусе

    Tекст: Денис Тельманов

    В среду в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) произошло задымление, оно ликвидировано, занятия возобновятся по расписанию, сообщили в вузе.

    Задымление в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) успешно ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на канал вуза в Max.

    «Занятия в первом и четвертом корпусах могут быть продолжены согласно расписанию. Занятия в третьем корпусе завтра проходят в штатном режиме», – приводит агентство текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в МИЭТ создали метод получения совершенных полупроводников.

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    7 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце

    В ИКИ РАН сообщили об остановке роста активных областей на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Рост активных областей на Солнце прекратился, что привело к резкому снижению мощности солнечных вспышек.

    На данный момент рост активных областей на Солнце остановился, что вызвало резкое снижение мощности наблюдаемых вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что если еще вчера предполагалась возможность вспышек X-класса, то сейчас активность снизилась до уровня «C». Возврата к прежнему состоянию пока не предвидится. Вращение Солнца также уводит активные центры от линии Солнце-Земля.

    При этом выброшенное Солнцем во вторник плазменное облако достигнет Земли в пятницу утром. Ожидается, что оно вызовет магнитные бури умеренного уровня G2, которые продлятся от 10 до 12 часов. Из-за утреннего времени прибытия плазмы вероятность наблюдения полярных сияний остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

    В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    8 октября 2026, 05:09 • Новости дня
    Синоптик Макарова объяснила аномальное количество тайфунов в Тихом океане

    Эль-Ниньо вызвало множество тайфунов в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2026 году природное явление Эль-Ниньо спровоцировало аномальную активность тайфунов в Тихом океане, превысив многолетнюю норму, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    На северо-западе Тихого океана зарегистрировано 28 штормов при норме в 26.

    «Эль-Ниньо действительно оказало влияние, но трудно оценить, наибольший ли это вклад. Но в целом за сезон, который на северо-западе Тихого океана сейчас длится круглый год, норма – 26», – рассказала она ТАСС.

    По словам эксперта, в настоящее время действует 27-й тайфун, и помимо него активны еще два.

    Сезон пока не завершен, хотя в октябре активность начинает постепенно снижаться. Макарова добавила, что нового рекорда может и не быть, поскольку ранее фиксировалось до 38 тайфунов в год.

    При этом активные тайфуны не затронут территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр сообщал, что явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения. Глава РАН заявил, что климат в России стал резко континентальным.


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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Находящийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Исайяс» достиг силы урагана и приближается к побережью США, сообщил американский Национальный центр слежения за ураганами.

    «Исайяс стал ураганом», – говорится в сообщении центра, передает РИА «Новости»

    Метеорологи прогнозируют, что в четверг ураган пройдет к северу от полуострова Юкатан. Ожидается, что в пятницу стихия вплотную приблизится к северному побережью Мексиканского залива на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США из-за обрушившегося шторма начались массовые отключения электричества.

    Летом штормовая погода помешала празднованию 250-летия американской независимости в Вашингтоне.

    В феврале в зоне снежного шторма оказались более 41 млн жителей восточного побережья страны.

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