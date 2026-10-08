В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября

Tекст: Дарья Григоренко

Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».

Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.

Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.

Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.