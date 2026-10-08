В Минпросвещения назвали самые востребованные направления в кружках и секциях

Минпросвещения: Популярными кружками остаются физкультурные и художественные

Tекст: Вера Басилая

По словам Чернышенко, в системе дополнительного образования в России работают более 300 тыс. специалистов, передает РИА «Новости».

«Более 18 млн ребят сегодня посещают кружки и секции. За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который вовремя заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

В пресс-службе Минпросвещения добавили, что наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Социально-гуманитарными программами охвачены 7,81 млн детей, спортивными секциями – 6,38 млн, а художественными кружками – 6,34 млн. Значительный рост наблюдается в туристско-краеведческом направлении, где число учащихся увеличилось до 1,57 млн.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в кружках развивают программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой и медиа. Он также подчеркнул важность кадрового потенциала и отметил, что идеи педагогов из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

В понедельник Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в этой сфере.