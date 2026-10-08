Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

Tекст: Вера Басилая

Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.