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    Пополнение резервов ослабляет рубль
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
    При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок
    МИД заявил о блокаде дронами херсонских Алешек
    Киев отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    Жителей Славянска и Краматорска призвали переехать в Донецк
    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня

    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников

    В МЧС назвали любопытство ошибкой граждан при атаке БПЛА

    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление излишнего любопытства является самой грубой ошибкой поведения человека при угрозе удара дронов.

    В МЧС назвали проявление любопытства основной ошибкой граждан при атаке БПЛА, пишет ТАСС. Стремление снять происходящее на телефон или выглянуть в окно во время налета представляет для граждан наибольшую опасность, подчеркнул Гаршин.

    «Самая яркая ошибка – это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», – сказал он на пресс-конференции.

    Гаршин пояснил, что такими действиями люди подвергают себя высокому риску осколочно-фугасного поражения, и подчеркнул, что делать этого категорически нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

    Во вторник украинский дрон ударил по пассажирскому транспорту в ЛНР.

    В результате налета беспилотников в Подмосковье получили повреждения жилые дома.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

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    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    8 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк

    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк

    Tекст: Катерина Туманова

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовала программа жилищной поддержки для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, предполагающая компенсации или предоставление временного размещения, сказано в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

    «Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.

    Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.

    Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.

    Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.

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    7 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Rapporteur: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия сняла вето, блокировавшее начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет издание Rapporteur.

    Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе расчистили путь для открытия дискуссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    На этой неделе власти Венгрии заявляли, что снимут возражения при условии одобрения Верховной радой соглашения о защите прав венгерского меньшинства. Голосование в украинском парламенте намечено на понедельник, а во вторник в Люксембурге министры ЕС соберутся для обсуждения межправительственной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила ограничить доступ Украины к европейскому рынку в случае вступления.

    В понедельник Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

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    8 октября 2026, 01:28 • Новости дня
    IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг

    Деньги россиян стали красть под видом обновления Госуслуг

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности и IT-эксперт Александр Токаренко предупредил о новой мошеннической схеме, позволяющей злоумышленникам получать доступ к банковским счетам граждан под предлогом установки обновления государственных сервисов.

    Аферисты звонят жертвам от лица сотрудников поликлиник, МФЦ или службы технической поддержки и убеждают граждан срочно обновить приложение Госуслуг или систему электронной записи к врачу, угрожая блокировкой доступа. Для подтверждения операции преступники отправляют ссылку в сообщении.

    «Могут назваться хоть губернатором. Полицейский, ФСБ, Следственный комитет… Мне звонил старший лейтенант Следственного комитета. А в Следственном комитете звания звучат иначе – лейтенант юстиции, капитан юстиции и т. д.», – рассказал Токаренко «Комсомольской правде».

    По его словам, вместо полезной программы на устройство скачивается опасный вирус. Вредоносная программа крадет логины и пароли, открывая преступникам путь к финансовым приложениям жертвы.

    Ежедневно фиксируется около тысячи подобных случаев обмана.

    Токаренко добавил, что вредоносный файл выглядит как обычная установочная программа, а внутри – троян.

    Эксперт напомнил, что скачивать и устанавливать любые программы следует только из официальных магазинов приложений, никогда не передавать СМС-коды и не торопиться, так как «срочно» – одно из слов-маркеров мошенников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников. МВД назвало главный признак телефонного мошенника. Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки.

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    8 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    Мирошник рассказал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ

    Мирошник рассказал о средневековой блокаде Алешек ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики ВСУ организовали жестокую дроновую блокаду херсонского города Алешки, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отметив, что возможным это стало благодаря большому количеству поставленных БПЛА.

    «Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами… Из города Алешки можно только выйти пешком, петляя между пролетающими дронами и перебегая от дерева к дереву», – передает РИА «Новости» слова дипломата в интервью политобозревателю Аббасу Джуме.

    Мирошник лично посетил Алешки и стал свидетелем многочасовой атаки украинских дронов на местный рынок. По его словам, военные целенаправленно били по укрывающимся мирным жителям, в результате чего погибли семь человек, а более 20 получили ранения.

    Заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи оказались ложью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. ВСУ 7 октября уничтожили направленные в Алешки автомобили с гумпомощью.

    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны.

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    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

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    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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