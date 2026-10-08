В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».
В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.
Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.
МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.